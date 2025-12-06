ARÉNA - PODCASTOK
Macroshot of a 200 Hungarian Forint note
Nyitókép: HendrikDB/Getty Images

Minden állampapír-tulajdonosnak tudnia kell erről, üzent a MÁK

Infostart

Már a MÁK nevével is visszaélnek a csalók.

Csalók próbálják megszerezni a Magyar Államkincstár nevében az állampapír-tulajdonosok adatait. A MÁK nevével visszaélő üzenetekben adategyeztetésre hivatkoznak, de ilyenre nincs szükség, és az elküldött link egy veszélyes oldalra vezet, senki ne kattintson rá.

Az Államkincstár a Mobilkincstár alkalmazásban most ismét felhívja minden ügyfele figyelmét, hogy „a Magyar Államkincstár nem keresi ügyfeleit ilyen céllal. Az üzenetben szereplő link nem a Magyar Államkincstártól származik”.

A korábban már társaság honlapján is megjelent figyelmeztetésben az Államkincstár arra kéri az ügyfeleket, hogy az ismeretlen forrásból származó üzenetekkel körültekintően bánjanak.

Amennyiben valaki már megadta egy hasonló felületen egyes adatait, úgy ezt mihamarabb jelentse a Magyar Államkincstár telefonos ügyfélszolgálatán a 1811-es telefonszámon, vagy személyesen a Kincstár bármely ügyfélszolgálatán. További információk itt.

Belföld    Minden állampapír-tulajdonosnak tudnia kell erről, üzent a MÁK

magyar államkincstár

csalás

sms

