Vb-negyeddöntős a női kéziválogatott

A távol-keleti együttes 4–1-re ellépett Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapatától, amely egy több mint 13 perces japán gólcsend után már 8–5-re vezetett. A szünetben egy találat volt a különbség. A második félidőben fordított és 20–14-re ellépett Japán, innen sikerült nagy zárkózással döntetlenre menteni, az egy pont pedig továbbjutást ért.

A magyar válogatott a középdöntő utolsó fordulójában, vasárnap 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dánokkal a csoportelsőségért csap össze, ám ennek a találkozónak az eredményétől függetlenül a nemzeti csapat már biztosan a legjobb nyolc közé jutott. Ez legutóbb a 2013-as világbajnokságon sikerült, akkor nyolcadikként zárt a válogatott.