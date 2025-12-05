ARÉNA - PODCASTOK
Klujber Katrin (k), valamint a japán Omacuzava Ajaka (b) és Szahara Naoko a német-holland közös rendezésû nõi kézilabda-világbajnokság középdöntõjének 2. fordulójában játszott Japán - Magyarország mérkõzésen Rotterdamban 2025. december 5-én.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt

Vb-negyeddöntős a női kéziválogatott

Infostart

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott kiharcolta a negyeddöntőbe jutást azzal, hogy 26–26-os döntetlent játszott Japánnal a holland–német közös rendezésű világbajnokság rotterdami középdöntőjének második fordulójában, pénteken.

(Cikkünk frissül.)

A távol-keleti együttes 4–1-re ellépett Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapatától, amely egy több mint 13 perces japán gólcsend után már 8–5-re vezetett. A szünetben egy találat volt a különbség. A második félidőben fordított és 20–14-re ellépett Japán, innen sikerült nagy zárkózással döntetlenre menteni, az egy pont pedig továbbjutást ért.

A magyar válogatott a középdöntő utolsó fordulójában, vasárnap 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dánokkal a csoportelsőségért csap össze, ám ennek a találkozónak az eredményétől függetlenül a nemzeti csapat már biztosan a legjobb nyolc közé jutott. Ez legutóbb a 2013-as világbajnokságon sikerült, akkor nyolcadikként zárt a válogatott.

