ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.23
usd:
328.31
bux:
108922.07
2025. december 5. péntek Vilma
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a német-holland közös rendezésû nõi kézilabda-világbajnokság középdöntõjének 2. fordulójában játszott Japán - Magyarország mérkõzésen Rotterdamban 2025. december 5-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Golovin Vlagyimir elárulta, mit lát a legnagyobb problémának

Infostart / MTI

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint helyükön volt a szívük az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott játékosainak, ennek köszönhető, hogy kiharcolták a negyeddöntőbe jutást Japán ellen a világbajnokság rotterdami középdöntőjének második fordulójában, pénteken.

A második félidő derekán a nemzeti csapat 20–14-es hátrányban volt, az utolsó öt percben pedig négyszer is egyenlített, ennek köszönhetően szerezte meg azt a pontot, amely a biztos negyeddöntőbe jutást jelenti számára.

„Pozitívak az érzéseim, nekem az egy pont is öröm” – kezdte értékelését az MTI-nek a kiélezett találkozó után a szövetségi kapitány.

„Van olyan nap, amikor semmi sem sikerül, és utána az ember nem érzi jól magát a saját bőrében, és szerintem a mai nap is ilyen volt” – vélekedett Golovin, aki szerint nem a koncentráció hiányzott, inkább kapkodó volt a játék és kicsit el is ment a válogatott tagjainak az önbizalma.

„Ugyanakkor megszoktuk, hogy hatvan percen keresztül kell küzdeni, és utána megnézni, hogy milyen az eredmény. A mai napon is így alakult, hogy hatvan percen át kellett küzdeni, hogy egy pontot szerezzünk és bejussunk a legjobb nyolcba” – fejtette ki.

Bevallotta: nem tudták folyamatossá tenni a játékot,a legnagyobb problémának viszont azt látta, hogy a jó védekezésre – ami megvolt – építkezni kellett volna, lerohanásból könnyű gólokat szerezni, ám ez nem sikerült.

Nem tudták átbillenteni fejben, hogy játsszák a saját tempójukat, hanem szinte az egész találkozón igazodtak a japánokéhoz.

„Ők akkor indultak, amikor mi eladtuk a labdát” – szögezte le. Mint elmondta, a japán játék a labda gyors járatására és az ellenfél védelmének hibáira épül, ezen a késő délutánon pedig élni is tudtak a lehetőségeikkel a távol-keletiek.

„A szívünk a helyén volt, ennek köszönhető, hogy bejutottunk a legjobb nyolcba” – mutatott rá a pontszerzés kulcsára.

Kitért arra is, hogy az Európa-bajnoki bronzérmes csapathoz képest kilenc új játékos is van a keretben, akiknek bele kell szokniuk a világversenyek hangulatába, a kiélezett, döntetlenkörüli állásokba, márpedig ez rutin nélkül nehéz, erről nyertek most fontos tapasztalatot.

Golovin együttese a középdöntő utolsó fordulójában, vasárnap 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dánokkal a csoportelsőségért csap össze, ám ennek a találkozónak az eredményétől függetlenül a nemzeti csapat már biztosan a legjobb nyolc közé jutott. Ez legutóbb a 2013-as világbajnokságon sikerült, akkor nyolcadikként zárt a válogatott.

Kezdőlap    Sport    Golovin Vlagyimir elárulta, mit lát a legnagyobb problémának

magyar válogatott

japán

női kézilabda

kézilabda-vb

golovin vlagyimir

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Már Hollandiát is meghódítják a tigrisszúnyogok

Már Hollandiát is meghódítják a tigrisszúnyogok

A tigrisszúnyog várhatóan két-öt éven belül állandó jelenséggé válik Hollandiában, ami lehetetlenné teszi a teljes kiirtását - figyelmeztetett a holland közegészségügyi hatóság - írta meg a nl times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a karácsonyi fényvillamos menetrend 2025-ben: ezeket a vonalakon közlekedik az adventi fényflotta Budapesten

Itt a karácsonyi fényvillamos menetrend 2025-ben: ezeket a vonalakon közlekedik az adventi fényflotta Budapesten

Érdemes tudni merre jár a fényvillamos Budapest területén, hogy alakul a fényvillamos menetrendje, nehogy lemaradjunk az élményről.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netflix to buy Warner Bros film and streaming businesses for $72bn

Netflix to buy Warner Bros film and streaming businesses for $72bn

The major Hollywood deal means Netflix will takeover ownership of franchises including Harry Potter and Game of Thrones.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 5. 20:27
„Nem így akartuk” – Albek Anna a döntetlenről
2025. december 5. 19:28
Vb-negyeddöntős a női kéziválogatott
×
×
×
×