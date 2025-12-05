Destabilizálhatja a globális pénzügyi rendszert az orosz vagyon elkobzása – a nap hírei

Januártól átlagosan 10 százalékkal emelkedik a pedagógusok bére – erősítette meg a köznevelési államtitkára. Maruzsa Zoltán célnak nevezte, hogy jövőre elérjék a 936 ezer forintos pedagógus átlagbért.

Hitelkonstrukcióval segítené ki a kormány a nehéz anyagi helyzetbe került fővárost – az erről szóló törvényjavaslatot Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes nyújtotta be. A főváros úgynevezett segélyhitelt tud felvenni a Magyar Fejlesztési Banktól, amelynek feltétele, hogy a közgyűlés kimondja: fizetési nehézséggel küzd. A főpolgármester úgy reagált, ne új törvényt hozzanak, hanem tartsák be a meglevő jogszabályokat, és adják vissza a budapestiektől törvénytelenül elvett pénzt.

Aláírták az 1,2 milliárd eurós hitelszerződést az MVM tiszaújvárosi gázerőművének megépítéséhez. A beruházás célja egy 1000 megawatt teljesítménykategóriájú, részben hidrogén tüzelésére alkalmas, magas hatásfokú és alacsony széndioxid-intenzitású erőmű építése.

Megkezdődött a Budapest–Belgrád vasútvonal magyar szakaszának tesztüzeme – jelentette be a MÁV-csoport vezérigazgatója. A 160 kilométer hosszú, kétvágányú, óránként 160 kilométeres sebességet biztosító fővonalon Budapestről mintegy 3 és fél óra lesz az út a szerb fővárosba.

Új vezetője lesz Slovnaftnak. Világi Oszkár helyét Szabó Gábor veszi át a Mol szlovákiai leányvállalatának élén. A Mol vezetésének Világi Oszkár továbbra is részese lesz, mint az igazgatótanács tagja, illetve a Mol Csoport legfelsőbb végrehajtó bizottságának tagja.

Kolozsvár mellett üzembe helyezték Románia legnagyobb energiatároló egységét. Az akkumulátortelep beépített teljesítménye több mint 200 megawatt, tárolási kapacitása pedig meghaladja a 400 megawattórát.

Levélben javasolja az Európai Bizottságnak az olasz miniszterelnök a hibrid autók megtartását 2035 utánra is. Giorgia Meloni emellett szorgalmazza, hogy zéró-emissziós üzemanyagként ismerjék el a bioüzemanyagokat is. A levelet aláírták Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Bulgária és Magyarország vezetői.

Bűncselekmény hiányában lezárta a nyomozást az ukrán ügyészség Sebestyén József halála ügyében – közölte a Kárpátaljai Megyei Főügyészség. A kárpátaljai magyar férfi bántalmazására nem tért ki a vádhatóság, csak azt közölte, hogy egy régóta meglevő betegség okozta a 45 éves férfi halálát. A hírre a magyar külgazdasági és külügyminiszter úgy reagált: Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik.

A miniszterelnök szerint a következő néhány napban eldől, hogy az orosz-ukrán háború súlyosbodására, vagy annak lezárására lesz nagyobb esély. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban arra hívta fel a figyelmet, hogy ma Belgiumban kulcsfontosságú lesz a döntés arról, hogy felhasználják-e az ott lévő, befagyasztott orosz vagyont Ukrajna további finanszírozására.

Destabilizálhatja a globális pénzügyi rendszert az orosz vagyon elkobzása – jelentette ki a Euroclear pénzintézet belga vezérigazgatója. A nemzetközi értékpapír-elszámolásokra szakosodott szervezet vezetője azon jogi lépésekre hívta fel a figyelmet, amelyeket Moszkva szerinte megtenne a pénz visszaszerzése érdekében. Az Európai Bizottság arra tett javaslatot szerdán, hogy a lefoglalt orosz pénzeszközöket egy 90 milliárd eurós hitel fedezésére használják fel.

Az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint elfogadhatatlan lenne, ha Ukrajnának területeket kellene feladnia a béke fejében. Olekszandr Szirszkij tábornok a brit Sky Newsnak adott interjúban úgy fogalmazott: még saját magának sem engedi meg, hogy egyáltalán fontolóra vegye ezt a lehetőséget.

Svédország a következő években csökkenti öt afrikai és dél-amerikai országnak nyújtott fejlesztési támogatását, hogy növelje Ukrajna segélyezését – jelentette be az illetékes miniszter. Zimbabwe, Tanzánia, Mozambik, Libéria és Bolívia támogatása fokozatosan megszűnik, így 2026-ban legalább 10 milliárd svéd koronát fordíthatnak Ukrajnára.

A litván kormány országos vészhelyzet kihirdetésére készül a Fehéroroszországból érkező csempészballonok miatt. A vészhelyzet kihirdetésével felhatalmaznák a kormányt és a helyi hatóságokat arra, hogy szélesebb körű eszközökkel léphessenek fel a léggömbökkel szemben.

Hetven pontból álló közös nyilatkozatot fogadott el Vlagyimir Putyin és Narendra Modi az orosz elnök indiai látogatásán. A Kreml szerint Újdelhiben gazdasági és kereskedelmi, energetikai, közlekedési, távol-keleti és északi-sarki, valamint a békés célú nukleáris és űripari együttműködés kérdéseiről egyeztetett a két ország vezetője.

Megszavazta az önkéntes katonai szolgálat visszaállítását a német parlament. A rendelkezés szerint 2026 januárjától minden fiatal férfinak kötelező lesz kitölteni egy kérdőívet, amely felméri a hadsereghez a csatlakozási hajlandóságukat, esetükben a nyomtatvány kitöltése kötelező, a nők önkéntesen válaszolhatnak a kérdésekre.

A volt lengyel igazságügyi miniszter azt mondta, akkor tér haza, ha helyreáll a bíróságok függetlensége. A Lengyelországban több bűnügyben meggyanúsított Zbigniew Ziobro online jelentkezett be Brüsszelből a legjelentősebb lengyel ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság varsói sajtókonferenciáján.

Lengyelországban szabotázst gyanítanak a sertéspestis megjelenése mögött. A betegség súlyos veszélyt jelent az ország élelmiszer-biztonságra. Minden jel arra utal, hogy egy afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznó tetemét szándékosan vitték be egy a betegségtől mentes telepre.