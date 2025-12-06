Készítettek az ISS-en egy extralátványos felvételt a bolygónkról – itt megnézheti

Két napon belül három egymást követő koronakidobódást indított el a Nap a Föld felé, amelynek következtében hatalmas napvihar sújtotta a bolygónkat. A heves geomágneses vihar körülbelül hat órán át tetőzött, mielőtt lecsillapodott.

Intenzitása ellenére hatása a kritikus technológiákra korlátozott volt, és nem jelentett közvetlen biológiai kockázatot a Földön élő emberekre. Miután csillagunk az év elején elérte a napaktivitás maximumát, olyan fázisban van, amelyben a nagy viharok valószínűsége egyre nő – emlékeztet az Európai Űrügynökség. A történtek lehetőséget adtak arra, hogy az ESA sugárzási adatokat gyűjtsön elemzésre.

A jelentős kitörésről Jonny Kim, a jelenleg is a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) tartózkodó amerikai űrhajós készített videót, amit a közösségi oldalára is feltöltött.

A naptevékenység 11 éves ciklusokat követ, amelyekben magas és alacsony intenzitású időszakok váltakoznak. Az év elején csillagunk elérte a napaktivitási maximumot, ami nagyobb napviharok valószínűségét növeli.

2025. november 11-én a Napról egy intenzív X-osztályú napkitörés indult el, majd kevesebb mint egy órával később egy újabb követte a Föld felé, erős geomágneses vihart váltva ki, amely hat órán át tetőzött, mielőtt mérsékelt szintre csökkent. Kicsivel később egy harmadik napkitörés is megindult, melynek hatása szintén elérte a Földet.

A sorozat november 14-én ért véget, amikor az aktív naprégió egy utolsó kitörést bocsátott ki, mielőtt a Nap túlsó oldalán eltűnt a látómezőből.

Az esemény legközvetlenebb és legjelentősebb hatása a rádiókommunikáció súlyos zavara volt a Nap felé néző földi területeken. A napkitörést követően rádiójel-kimaradást regisztráltak Európában, Afrikában és Ázsiában, ezek hossza harminc perctől egy óráig tartott.