Nem kapott garázst a Ferrarijának a társasházban, felparkolta a teraszra – videók

Szokatlan látvány keltett figyelmet Bécs Floridsdorf kerületében: egy férfi egyszerűen a lakása erkélyén „parkolta le” százmillió forint feletti árú Ferrari 296 GTB sportkocsiját – írja a Heute.at cikke nyomán a hvg.hu. A járművet egy darus vontató emelte fel az első emeleti teraszra, mert – a tulajdonos szerint – a társasházban nem volt szabad garázshely.

A 330 km/h végsebességű hibrid Ferrari azonban nem maradhat a teraszon. A ház kezelője közölte: ilyen manőverre nem adtak engedélyt, a darus jármű pedig eleve nem hajthatott volna be az épület előtti területre. Statikai okok is felmerültek, mert úgy vélik, a sportkocsi súlya hosszabb távon károsíthatja az erkélyt, ráadásul olaj is szivároghat a járműből, ami káros lehet a környezetre.

A bérlőt a múlt héten hivatalosan felszólították, hogy péntekig távolítsa el a Ferrarit. Jogi lépések egyelőre nem indultak, de a hatóságok szerint az autó nem maradhat a helyén, így hamarosan le kell „költöztetni” a luxusjárművet az erkélyről.

A ledaruzás azóta megtörtént, erről itt nézhet meg egy videót.

A nyitókép illusztráció.