ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 6. szombat Miklós
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ferrari személygépkocsi parkol az utcán.
Nyitókép: Pixabay

Nem kapott garázst a Ferrarijának a társasházban, felparkolta a teraszra – videók

Infostart

Lejárt a határideje annak, hogy a nagy értékű sportkocsinak másik tárolóhelyet találjon a leleményes tulajdonosa.

Szokatlan látvány keltett figyelmet Bécs Floridsdorf kerületében: egy férfi egyszerűen a lakása erkélyén „parkolta le” százmillió forint feletti árú Ferrari 296 GTB sportkocsiját – írja a Heute.at cikke nyomán a hvg.hu. A járművet egy darus vontató emelte fel az első emeleti teraszra, mert – a tulajdonos szerint – a társasházban nem volt szabad garázshely.

A 330 km/h végsebességű hibrid Ferrari azonban nem maradhat a teraszon. A ház kezelője közölte: ilyen manőverre nem adtak engedélyt, a darus jármű pedig eleve nem hajthatott volna be az épület előtti területre. Statikai okok is felmerültek, mert úgy vélik, a sportkocsi súlya hosszabb távon károsíthatja az erkélyt, ráadásul olaj is szivároghat a járműből, ami káros lehet a környezetre.

@sternwerk7 Bereit für den Winterschlaf #ferrari #loggia #wintersleep #vienna ♬ Originalton - sternwerk

A bérlőt a múlt héten hivatalosan felszólították, hogy péntekig távolítsa el a Ferrarit. Jogi lépések egyelőre nem indultak, de a hatóságok szerint az autó nem maradhat a helyén, így hamarosan le kell „költöztetni” a luxusjárművet az erkélyről.

A ledaruzás azóta megtörtént, erről itt nézhet meg egy videót.

A nyitókép illusztráció.

Kezdőlap    Külföld    Nem kapott garázst a Ferrarijának a társasházban, felparkolta a teraszra – videók

bécs

ferrari

parkoló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiszabadult a szélsőjobboldali szellem a palackból: Európában jól ismert üzenetekkel erősödik a „japán Trump”

Kiszabadult a szélsőjobboldali szellem a palackból: Európában jól ismert üzenetekkel erősödik a „japán Trump”

Az utóbbi évek alaposan átrajzolták Japán politikai életének valóságát. Az elmúlt 70 évben szinte folyamatosan kormányzó jobboldali Liberális Demokrata Párt (LDP) történelmi válságát éli, közben új formációk emelkednek fel. A helyzet 2025 novemberében forró lett Tokióban, amikor a kormányfő kijelentette, hogy a szigetország beavatkozna katonailag, amennyiben Kína megtámadná Tajvant. A mondatok súlyos feszültséghez vezettek, ám ennél is érdekesebb, hogy a miképpen hatott a szigetországban már egyébként is erősödő japán nacionalizmusra. Ennek legfőbb képviselője már okozott meglepetést választások során, ráadásul olyan politikai trendek törtek be az ország mindennapjaiba, amelyek máshol már jól ismertek lehetnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elárulta a vezető meteorológus: milyen tél lesz az idei, erre kell készülnünk Magyarországon

Elárulta a vezető meteorológus: milyen tél lesz az idei, erre kell készülnünk Magyarországon

Az idei tél korán és erőteljesen indulhat, főként Észak-Amerikában, míg Európában bizonytalanabb a helyzet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US Supreme Court agrees to hear case challenging birthright citizenship

US Supreme Court agrees to hear case challenging birthright citizenship

Donald Trump's controversial executive order to end birthright citizenship had been rejected by lower courts.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 6. 06:12
Csak erős idegzetűeknek: halál egyenes adásban – videó
2025. december 5. 22:03
Elhunyt Frank Gehry
×
×
×
×