ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.14
usd:
328.2
bux:
108922.07
2025. december 5. péntek Vilma
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Zuckerberg új mesterséges intelligenciája kiverte a biztosítékot Brüsszelben

Infostart

Az Európai Bizottság versenyjogi vizsgálatot készít elő a Meta WhatsAppban bevezetett mesterségesintelligencia-funkciói miatt, és a bejelentés akár napokon belül megszülethet.

Brüsszel a WhatsAppba integrált „Meta-AI” miatt indítana eljárást, a big tech elleni új uniós fellépés részeként – közölték a Financial Times nyilatkozó illetékesek. Két tisztviselő szerint a Bizottság már az év elején előkészítette a vizsgálat megnyitását, amely azt térképezné fel, miként építette be a kaliforniai cég az AI-megoldást a népszerű üzenetküldő alkalmazásba. A hivatal napokon belül bejelentheti a lépést, bár az időzítés még változhat – idézi a Portfolio.

Az eljárás a hagyományos uniós versenyjogi szabályok szerint zajlana, nem pedig a digitális piacokat célzó, mérföldkőnek számító Digital Markets Act (DMA) alapján, amelyet a Trump-kormányzat különösen élesen bírált.

A Meta márciusban vezette be az AI-funkciót a WhatsApp európai verziójában, miután korábban a régió „összetett szabályozási rendszere” miatt halasztotta a rajtot.

A szolgáltatás csevegésen belüli AI-asszisztensként működik, amely javaslatokat és kiegészítő szövegeket ajánl az üzenetekhez.

Olaszország versenyhatósága már vizsgálja, visszaélt-e a Meta erőfölényével azzal, hogy a felhasználók kifejezett hozzájárulása nélkül integrálta az AI-t a WhatsAppba.

A múlt hónapban a hatóságok kiterjesztették az eljárást a WhatsApp Business üzenetküldési szolgáltatás új feltételeire és az új AI-funkciókra is, arra hivatkozva, hogy a változások „korlátozhatják a termelést, a piaci hozzáférést vagy a technikai fejlődést az AI-chatbotok piacán”.

A Meta szóvivője nem kommentálta a készülő uniós eljárást. Az olasz ügy kapcsán egy korábbi nyilatkozatra utalt, amelyet a vállalat „megalapozatlannak” nevezett.

A legutóbbi frissítés nincs hatással a több tízezer olyan vállalkozásra, amely ügyfélszolgálatot nyújt és releváns értesítéseket küld, és nem érinti azokat a cégeket sem, amelyek az általuk választott AI-asszisztenst használják az ügyfeleikkel folytatott beszélgetésekhez – közölte a Meta.

A bizottság a közelmúltban a DMA alapján eljárást indított az Alphabet ellen a híroldalak keresési rangsorolása, valamint az Amazon és a Microsoft ellen a felhőszolgáltatások ügyében. A testület hangsúlyozta, hogy

a washingtoni megtorlás kockázata és az Egyesült Államokból érkező rendszeres bírálatok ellenére is érvényt fog szerezni a digitális szabályozásnak.

A Meta vezetője, Mark Zuckerberg a Trump-kormányzatnál lobbizott az általa terhesnek tartott uniós előírások enyhítése érdekében, amelyek szerinte az EU-t az Egyesült Államok és Kína mögé sorolnák az AI-versenyben. Donald Trump elnök és alelnöke, JD Vance szintén felszólalt az amerikai technológiai óriásokat célzó szabályok ellen, miután találkoztak Zuckerberggel és lobbistáival. A múlt hónapban Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter brüsszeli látogatásán azt mondta, hogy az EU-nak lazítania kellene technológiai szabályozásán.

A lépés néhány héttel azután jöhet, hogy a Meta megnyert egy, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) által indított versenyjogi pert. Az ügy a vállalatot a WhatsApp és az Instagram felvásárlásának visszafordítására kényszerítette volna. Az amerikai bíró kimondta, hogy a cég nem bír monopólerővel, mivel olyan szolgáltatásokkal versenyez, mint a Google YouTube-ja és a ByteDance TikTokja.

Kezdőlap    Tech    Zuckerberg új mesterséges intelligenciája kiverte a biztosítékot Brüsszelben

európai bizottság

whatsapp

mesterséges intelligencia

meta

dma

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Google és az Apple riadót fújt

A Google és az Apple riadót fújt

Az Apple és a Google a héten világszerte újabb figyelmeztetéseket küldött azoknak a felhasználóknak, akiket államilag támogatott hackerek vehettek célba. Az Apple december 2-án küldte ki az értesítéseket, de nem közölt részleteket a feltételezett hackertevékenységről. Azt sem árulta el, hány felhasználót érintett az ügy, illetve ki állhat a megfigyelés mögött. A vállalat mindössze annyit közölt, hogy eddig összesen több mint 150 országban értesítettek felhasználókat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jön a brutális év végi roham: a GLS olyan megoldást húzott elő, amit kevesen láttak jönni

Jön a brutális év végi roham: a GLS olyan megoldást húzott elő, amit kevesen láttak jönni

A decemberi csomagvolumenre vonatkozó előrejelzéseket figyelembe véve a GLS Hungary időben megkezdte a szezonális felkészülést és a működés optimalizálását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Watch World Cup 2026 draw: Home nations await fate as teams start to learn their groups

Watch World Cup 2026 draw: Home nations await fate as teams start to learn their groups

Follow BBC coverage & live text updates from the World Cup 2026 draw as home nations set to learn their groups for 48-team tournament.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 5. 19:40
Orbán Viktorhoz már megérkezett a Mikulás – videó
2025. december 5. 18:59
Fény derül Messi titkaira: Pécs és Barcelona összefog
×
×
×
×