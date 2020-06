A szakemberek három fontos tulajdonságát szokták kiemelni az 5G technológiának: az első és legfontosabb – és talán mindenki számára leginkább érthető – az extra, ultranagy sebesség. A mostani átlag, negyedik generációs mobilsebességekhez viszonyítva az 5G csúcssebessége akár több százszorosa is lehet – mondta az InfoRádióban Mácz Ákos, az 5G Koalíció vezetője.

A másik nagyon fontos tulajdonsága, hogy ez a technológia egy időben jóval több végpontot – eszközt, mobiltelefont, érzékelőt – tud egy időben kiszolgálni,

négyzetkilométerenként akár egymilliót is.

Budapest népsűrűsége 3300 fő körül van négyzetkilométerenként, akkor minden fővárosinak lehetne háromszáz darab olyan eszköze, vagyis végpontja, amelyik az 5G-hálózatba van kötve, és azokat egyszerre ki tudná szolgálni - fejtette ki.

A harmadik legfontosabb tulajdonsága az 5G-nek pedig a rendkívül gyors válaszidő, reakcióidő - mondta Mácz Ákos. Megemlítette, hogy az ember reakcióideje körülbelül 300-350 milliszekundum. Ezzel szemben

az 5G válaszideje mindössze 1 milliszekundum lesz.

Elmondta azt is, hogy a technológia hasznosítására például a közlekedésben lesz majd lehetőség.

"Az 5G nem csupán a hétköznapjainkat fogja átalakítani, vagy a mobiltelefonálási szokásainkat – de igen azt is, a kezdetekben. De át fog alakítani számos nemzetgazdasági ágazatot is, például az ipart, a mezőgazdaságot, a közlekedést, az egészségügyet, a médiát vagy a szórakoztatóipart is" - mondta Mácz Ákos. Hozzátette: mindenütt lesznek majd olyan felhasználási esetek, amelyben radikális változásokat hoz majd az ötödik generációs mobiltechnológia.

"Valódi értékeket fog teremteni mind a gazdaság szereplőinek, mind a társadalomnak"

- hangsúlyozta a szakember.

