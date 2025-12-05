ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 5. péntek Vilma
Albek Anna a német-holland közös rendezésû nõi kézilabda-világbajnokság középdöntõjének 1. fordulójában játszott Magyarország-Románia mérkõzés elõtti bemelegítésen a Rotterdamban 2025. december 3-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

„Nem így akartuk” – Albek Anna a döntetlenről

Infostart / MTI

Albek Anna szerint a negyeddöntőbe jutott magyar női kézilabda-válogatott pénteki ellenfele, a japán válogatott azt csinálta, amihez ért, ezért zárult 26–26-os döntetlennel a mérkőzés a világbajnokság középdöntőjének második fordulójában.

„Nyilvánvalóan nem így akartuk lejátszani ezt a mérkőzést. Nagyot küzdöttek a japánok, és azt csinálták, amihez értenek: nagyon jól védekeztek, hét a hat ellen nagyon jól játszottak, szóval megnehezítették a dolgunkat elöl és hátul is” – nyilatkozta a rotterdami meccs után az MTI-nek a francia bajnok Metz HB jobbátlövője.

A magyarok az első négy mérkőzésüket megnyerték, ez volt az első pontvesztésük, viszont így is biztosították a nyolc közé jutást. Az ázsiai együttes a 47. percben 20–14-re vezetett, az 57. percben viszont már döntetlen volt az állás.

„Nagyon örülök, hogy ilyen hátrányból is fel tudtunk állni és a végén kiharcoltuk a döntetlent” – fűzte hozzá Albek.

Az ötvenedik válogatott meccsén pályára lépett jobbátlövő két kiállítást is kiharcolt egymás után, egyetlen lövését gólra váltotta, vagyis a beállása után egyértelműen lendületet hozott a csapatba.

„Szerintem az elmúlt meccseken is látszott, hogy próbálok jól beszállni és pluszt hozzátenni, amikor Klujber Katrinnak pihenőre van szüksége. Amikor megkapom a lehetőséget, akkor szeretnék hozzátenni és a csapat előnyére válni” – szögezte le.

A győzelem azért lett volna fontos, hogy az Európa-bajnoki bronzérmes magyarok a negyeddöntőben lehetőleg elkerüljék a vb-címvédő franciákat. Erre matematikailag még így is megvan az esély.

„A japán válogatott nagyon kellemetlen kézilabdát játszik, és látszott a játékunkon, hogy nem tudtuk jól megoldani ezt.

Az európai csapatok ellen meg tudjuk mutatni, fel tudjuk venni a versenyt akár a skandinávokkal is, ami a következő meccsen ismét nagyon fontos lesz” – magyarázta Albek.

Hangsúlyozta: nem szeretnének csúfos vereséggel zárni a dánok ellen vasárnap az utolsó fordulóban, sőt, nyilvánvalóan ott is a győzelemre mennek, attól függetlenül, hogy már megvan a továbbjutásuk.

„Mindenképpen le kell vonni a következtetéseket ebből a mérkőzésből is, amit ma játszottunk, és dolgozni a hibák kijavításán” – vélekedett.

