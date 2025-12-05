Megvan az év bortermelője

Lamport József az Egri Borvidék borászaként aktívan vett részt az Egri Csillag, a Bikavér fehér párjának megalkotásában és szakmai tudásával számtalan hazai és nemzetközi díjhoz segítette hozzá a borászatot – írták a díjazottról.

Az Év Bortermelője Magyarországon cím nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a díjazott bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért adományozható. Ez a magyar borászok által elnyerhető legrangosabb hazai kitüntetés, amelyet 1991-ben adtak át először – áll az MBA honlapján.