Vörösbort töltenek egy üvegpohárba.
Megvan az év bortermelője

Infostart / MTI

A Magyar Bor Akadémia (MBA) Év Bortermelője Magyarországon című elismerését idén Lamport József kapta, aki 2004 óta a noszvaji Thummerer Pincészet főborásza – közölte az MBA.

Lamport József az Egri Borvidék borászaként aktívan vett részt az Egri Csillag, a Bikavér fehér párjának megalkotásában és szakmai tudásával számtalan hazai és nemzetközi díjhoz segítette hozzá a borászatot – írták a díjazottról.

Az Év Bortermelője Magyarországon cím nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a díjazott bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért adományozható. Ez a magyar borászok által elnyerhető legrangosabb hazai kitüntetés, amelyet 1991-ben adtak át először – áll az MBA honlapján.

