Látványos videók készültek az első kínai újrahasznosítható rakéta megsemmisüléséről

A kínai Landspace űrvállalat december 2-án indította el 66 méter magas, rozsdamentes acélból készült Csucsüe-3 rakétáját az észak-kínai Csiucsüan Űrindító Központból, a Góbi-sivatagból – írja a Space.com híradása nyomán a Portfolio.

A rakéta metán-folyékony oxigén üzemanyagú, újrafelhasználható első fokozat a cég közlése szerint az „eldobható” (tehát nem többször használatos) felső fokozatot sikeresen pályára állította.

Azonban a kísérlet során a rakéta újra felhasználható, elsőként leváló gyorsító fokozata még a levegőben látványosan felrobbant, miután a landolást megelőző fékezési manőver közben az egyik hajtómű meghibásodott és lángolni kezdett.

China's first reusable rocket, Zhuque-3, sadly failed its maiden flight.



The first stage failed to recover during the landing, but the actual landing point was very close to the expected location.



The second stage successfully entered the predetermined orbit.



Failure is the… pic.twitter.com/U2f7k0VDiY — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) December 3, 2025

A Landspace közlése szerint személyi sérülés nem történt, a robbanás pontos okát még vizsgálják.

A kudarc ellenére a vállalat közölte: sikeresnek tekintik a kísérletet, és „Kína első rakétavisszanyerési kísérlete elérte a várt műszaki célokat”.

A balesetes leszállásról készült videók képkockái alapján az első fokozat sikeresen célba vette a leszállásra kijelölt zónát (csak néhány méterrel tért attól el), azonban a puha landolás helyett tűzgömbként csapódott a földbe.

a kínai rakétarendszer ugyanazt a keveréket használja, mint a SpaceX legnagyobb, jelenleg tesztfázis alatt álló Starship Raptor hajtóművei.