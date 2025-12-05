ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 5. péntek
Egy űrhajó hordozórakéta fellövése.
Nyitókép: Unsplash

Látványos videók készültek az első kínai újrahasznosítható rakéta megsemmisüléséről

Infostart

Hatalmas robbanással végződött a kínai Landspace Csucsüe-3 rakéta első tesztrepülése, miután hiba lépett fel a rakétarendszer gyorsítófokozatának visszatérési manővere közben. Kína a SpaceX visszatérő rakétáival szeretné felvenni a versenyt.

A kínai Landspace űrvállalat december 2-án indította el 66 méter magas, rozsdamentes acélból készült Csucsüe-3 rakétáját az észak-kínai Csiucsüan Űrindító Központból, a Góbi-sivatagból – írja a Space.com híradása nyomán a Portfolio.

A rakéta metán-folyékony oxigén üzemanyagú, újrafelhasználható első fokozat a cég közlése szerint az „eldobható” (tehát nem többször használatos) felső fokozatot sikeresen pályára állította.

Azonban a kísérlet során a rakéta újra felhasználható, elsőként leváló gyorsító fokozata még a levegőben látványosan felrobbant, miután a landolást megelőző fékezési manőver közben az egyik hajtómű meghibásodott és lángolni kezdett.

A Landspace közlése szerint személyi sérülés nem történt, a robbanás pontos okát még vizsgálják.

A kudarc ellenére a vállalat közölte: sikeresnek tekintik a kísérletet, és „Kína első rakétavisszanyerési kísérlete elérte a várt műszaki célokat”.

A balesetes leszállásról készült videók képkockái alapján az első fokozat sikeresen célba vette a leszállásra kijelölt zónát (csak néhány méterrel tért attól el), azonban a puha landolás helyett tűzgömbként csapódott a földbe.

a kínai rakétarendszer ugyanazt a keveréket használja, mint a SpaceX legnagyobb, jelenleg tesztfázis alatt álló Starship Raptor hajtóművei.

