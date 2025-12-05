ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 5. péntek
Rendőrtiszt a svédországi Örebro egyik felnőttoktatási központjánál elkövetett fegyveres támadást követően 2025. február 4-én. A helyi rendőrség közlése szerint öt embert meglőttek, állapotuk egyelőre ismeretlen.
Nyitókép: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Kicki Nilsson

Hazaárulók és maffiózók a célkeresztben – állampolgárság megvonása jöhet

Infostart / MTI

A svéd kormány pénteken benyújtott alkotmánymódosítása az állampolgárság megvonását indítványozza olyan kettős állampolgárok esetében, akiket a nemzeti érdekeket súlyosan sértő bűncselekményekért ítélnek el. A módosítás a szervezett bűnözés súlyos eseteire is kiterjed.

A parlamenti bizottság januári alkotmánymódosítási javaslata a megvonást csak hazaárulás és kémkedés esetében alkalmazta volna, a szervezett bűnözés súlyos eseteire nem terjesztette volna ki. A kormány legújabb javaslata azonban túlmutat a bizottsági ajánláson, és annak szélesebb körű alkalmazását javasolja.

„A javaslat lehetővé teszi, hogy az állampolgárságot olyan bandavezérektől is meg lehessen vonni, akik rendkívül súlyos károkat okoznak a társadalomnak” – mondta Gunnar Strömmer igazságügyi miniszter.

Svédországban több mint egy évtizede okoznak súlyos problémákat a bandaháborúkhoz köthető lövöldözések és robbantások. A 2022-ben hivatalba lépett kormány és a Svéd Demokraták párt a bevándorlás szigorítását és a bandaháborúk visszaszorítását ígérte.

A svéd alkotmány csak úgy módosítható, ha a parlamenti szavazást követően a következő választás után felálló törvényhozás is támogatja a változtatásokat.

Kezdőlap    Külföld    Hazaárulók és maffiózók a célkeresztben – állampolgárság megvonása jöhet

