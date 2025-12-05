ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktorhoz már megérkezett a Mikulás – videó

Infostart

Orbán Viktor miniszterelnök egy pénteken közzétett videóban közölte, hozzá már megérkezett a Mikulás: a kormányfő pulóverek dedikálásával készül a kecskeméti gyűlésre és az azokból származó bevétel a kárpátaljai gyermekeket támogató KEGYES Alapítványhoz kerül a Jónak lenni jó kampány részeként.

„Hozzánk már megérkezett a Mikulás. A kecskeméti gyűlésünkön már kapható lesz a piros firkás pulóver, dedikálva. A befolyt összeg most is a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítványnak megy, a »Jónak lenni jó!« kampány keretében” – írta a közösségi oldalára feltöltött videóhoz Orbán Viktor miniszterelnök pénteken.

„Kiderült, hogy az emberek ezért hajlandóak fizetni és most, hogy nézem, tulajdonképpen nem indokolatlan, mert egész rejtélyesnek tűnik ez a kreálmány. És adnak ezért pénzt, és mi meg ezt a pénzt odaadjuk a »Jónak lenni jó!« adománygyűjtése keretében a rászoruló gyerekeknek” – mondta el a kormányfő.

„Tulajdonképpen lehet, hogy azért piros, mert Mikulás. Ezt, amiket most aláírok, ezek dedikáltak és csak harminc-egynéhány van belőle, és ezeket is meg lehet vásárolni. Olyan, mint a telefonhívás, emelt áras” – tette hozzá Orbán Viktor, majd kijelentette: „egy kis virágot fogok rajzolni” és került is egy, a kormányfő által rajzolt virágminta az egyik pulóver zsebére – számolt be az Index.

Belföld

