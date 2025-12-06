Csak erős idegzetűeknek: halál egyenes adásban – videó

Az Index számolt be arról, hogy a program népszerű músorvezetője, Mario Urena egyszer csak eldőlt, és hiába próbálták újraéleszteni, már csak a halál beálltát tudták konstatálni. Utólag kiderült, szívroham végzett a televízióssal.

2025. december 3-án, szerdán este a Super TV 55 nevű dominikai tévécsatornán az El Café de Diario 55 című nagy nézettségű magazinműsor ment, amelynek

műsorvezetője az ország egyik legnépszerűbb televíziós személyisége, Mario Urena.

A műsor szereplői egy díványon ültek, és éppen az interjúalany beszélt, amikor Urena egyszer csak balra eldőlt, mintha csak elaludt volna. A műsor munkatársai azonban látták, hogy baj van, berohantak a díszletek közé, nem törődve azzal, hogy élő egyenes adásban vannak, és megpróbálták elsősegélyben részesíteni munkatársukat.

cdn37 El fundador de la Ruta SO, Mario Ureña, murió este miércoles tras sufrir un paro cardíaco mientras ofrecía una entrevista en el programa El Café de Diario 55.



El momento quedó captado en video, donde se observa cuando Ureña se desploma.



Paz! ?️ A su alma ?? pic.twitter.com/UF4eBsV2aq — @RubénTejada (@RubenTejadaM) December 3, 2025

Az adást időközben megszakították, így a nézők már nem láthatták, ahogyan a mentők Urena életéért harcolnak, sajnos sikertelenül. Mario Urena meghalt.