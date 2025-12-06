ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 6.
Élő televíziós műsorban kapott halálos szívrohamot a népszerű műsorvezető, Mario Ureña.
Nyitókép: X / MVS Noticias

Csak erős idegzetűeknek: halál egyenes adásban – videó

Infostart

Drámai jelenetnek voltak szemtanúi azok a nézők, akik szerda este követték a Super TV 55 dominikai tévécsatorna El Café de Diario 55 című magazinműsorát.

Az Index számolt be arról, hogy a program népszerű músorvezetője, Mario Urena egyszer csak eldőlt, és hiába próbálták újraéleszteni, már csak a halál beálltát tudták konstatálni. Utólag kiderült, szívroham végzett a televízióssal.

2025. december 3-án, szerdán este a Super TV 55 nevű dominikai tévécsatornán az El Café de Diario 55 című nagy nézettségű magazinműsor ment, amelynek

műsorvezetője az ország egyik legnépszerűbb televíziós személyisége, Mario Urena.

A műsor szereplői egy díványon ültek, és éppen az interjúalany beszélt, amikor Urena egyszer csak balra eldőlt, mintha csak elaludt volna. A műsor munkatársai azonban látták, hogy baj van, berohantak a díszletek közé, nem törődve azzal, hogy élő egyenes adásban vannak, és megpróbálták elsősegélyben részesíteni munkatársukat.

Az adást időközben megszakították, így a nézők már nem láthatták, ahogyan a mentők Urena életéért harcolnak, sajnos sikertelenül. Mario Urena meghalt.

