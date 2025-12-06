ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 6. szombat Miklós
A Google kereső kezdőképernyője.
Nyitókép: Unsplash

Nagy meglepetéseket is tartogatott a Google idei keresési összefoglalója

Infostart

A vállalat által kiadott Year in Search összefoglaló visszatekint az elmúlt esztendőre az internetes keresések tükrében. Így világszinten kiderül, mik voltak 2025 azon keresési trendjei, amik a legnagyobb forgalomnövekedést hozták az előző évhez képest.

A 2025-ös Year in Search lista tele van meglepetésekkel, izgalmas nevekkel és eseményekkel, amelyek az emberek figyelmét leginkább megragadták – írja a Google összefoglalója alapján a blikk.hu.

A statisztika arra is felhívja a figyelmet, hogy többnyire a saját buborékunkba élünk, hiszen számos téma csak bizonyos régiókban népszerű, máshol szinte rá se keresnek. Az összefoglaló nem egy szimpla statisztika, habnem elgondolkodtató és inspiráló jelentés a világ állapotáról.

Az Egyesült Államokban a legkeresettebb kifejezések között olyan nevek és témák szerepeltek, mint Charlie Kirk, a KPop Demon Hunters, az iPhone 17 és az „Egy nagy, gyönyörű törvényjavaslat”. A lista további érdekességei közé tartozik a Labubu, a DeepSeek és a kormányzati leállás, amelyek szintén hatalmas érdeklődést váltottak ki.

Bár az iPhone 17 megjelenése nem volt teljesen váratlan, de az, hogy a KPop Demon Hunters és a DeepSeek ilyen előkelő helyet foglal el, sokakat meglepett.

A közéleti hírek között az „Egy nagy, gyönyörű törvényjavaslat” és a kormányzati leállás dominál, míg a színészek között Pedro Pascal és az a Pamela Anderson volt a legkeresettebb, akiről már végleg azt hitték sokan, hogy eltűnt a süllyesztőben. A játékok kategóriájában a Battlefield 6 és a Hollow Knight: Silksong tarolt, míg a filmek között a KPop Demon Hunters és a Minecraft film szerezte meg a vezető helyeket. A televíziós műsorok terén pedig olyan címek kerültek előtérbe, mint a „A Hunting Wives” (Texasi feleségek) és a „Squid Games” (Nyerd meg az életed).

A Google globális listája azt is megmutatta, hogy a technológia és az aktuális események továbbra is nagy hatással vannak a keresési szokásokra. Az AI-hoz kapcsolódó kifejezések, mint az AI-akciófigura és az AI Barbie, szintén felbukkantak a legfontosabb trendek között, tükrözve a mesterséges intelligencia iránti növekvő érdeklődést.

Világszerte az emberek leggyakrabban arra kerestek rá, hogy „Mi az IP-címem?”, „Mennyi az idő?” és „Hogyan kell nyakkendőt kötni?”.

Emellett globálisan nagyon népszerűnek bizonyultak az olyan kérdések is, mint a „Mi az a mesterséges intelligencia?” és „Ki nyerte a választásokat?”, amelyek jól tükrözik a technológiai és politikai érdeklődést.

Magyarországon a Google továbbra is uralja a keresők piacát 97 százalék feletti részesedéssel 2025 októberében. Bár a hivatalos, Magyarországra vonatkozó "Year in Search" összefoglaló még nem jelent meg (sok más országé már elérhető), valószínű, hogy a helyi trendek hasonlóak lesznek a globálisakhoz. A navigációs és mesterséges intelligenciával kapcsolatos keresések várhatóan kiemelkedő helyet foglalnak majd el, ahogy a sportesemények és filmek is.

