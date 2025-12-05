Mesés jármű járja Budapestet – ismét

Karácsony Gergely a hagyományos Mikulástroli első járatának elindítása alkalmából rendezett eseményen arról beszélt, hogy a Mikulástroli és a főváros szervezésével az adventi időszakban létrejövő hasonló programok arról szólnak, hogy „ne csak a saját családunkra és szeretteinkre gondoljunk ebben az időszakban, hanem másokra is”.

Mint mondta, a cipősdoboz-akció a legismertebb és talán a legnépszerűbb a programok közül. „Arra ösztökélünk minden budapestit, éljen a lehetőséggel, hogy egy cipősdoboznyi szeretetet adjon valakinek, aki annak biztosan nagyon fog örülni” – fogalmazott a főpolgármester.

Bodor Ádám, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) mobilitási vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy a BKK kezdeményezésére 11 éve működő Mikulástroli „bejárja és fénnyel tölti meg a borongós téli estéken a budapesti utcákat”, és remélhetőleg „több szeretetet is hoz a szívünkbe”.

Kiemelte, a különleges troli azt a kezdeményezést népszerűsíti, amelyet a BKK a Baptista Szeretetszolgálattal közösen indított. A Mikulástroli révén december 17-ig várják mindazokat az ajándékokat, amelyek a nehezebb helyzetben lévő gyerekekhez kerülnek, hogy méltó módon ünnepelhessék ők is a karácsonyt.

Gál Dávid, a Baptista Szeretetszolgálat ügyvezető főigazgatója a segíteni szándékozók támogatását kérte ahhoz, hogy a cipősdoboz-akció révén idén is legalább hatvanezer olyan gyerek jusson ajándékhoz, aki egyébként talán nem kapna.

„A karácsony arról szól, hogy lépjünk ki a hétköznapokból, lépjünk ki a szokásosból” – hangsúlyozta Gál Dávid.

A BKK MTI-hez eljuttatott közleménye szerint Mikulás és segítője, Manó péntektől december 17-ig cipősdobozba csomagolt ajándékokat gyűjt, amelyeket a Baptista Szeretetszolgálat közvetítésével juttatnak el a legszegényebb gyermekeknek.

Mint írták, a Mikulástroli a 72-es, a 75-ös, a 76-os, a 77-es, a 80-as és a 82-es trolibusz vonalán jár, majd december 19-étől január 4-éig fénytroliként közlekedik. A cipősdobozba csomagolt ajándékokat a Mikulástroli mellett a Keleti pályaudvarnál, a Széll Kálmán téren, a Szentlélek téren, valamint a kelenföldi vasútállomáson található BKK Ügyfélközpontokban is le lehet adni.

A Mikulástroli – kihasználva a jármű adta lehetőségeket – önjáró üzemben minden nap a belvárosig közlekedik: a 76-os, a 77-es és a 80-as trolibusz vonalán a Blaha Lujza térig meghosszabbított útvonalon jár, így biztosítja a lehető legtöbbeknek a járat elérését.

A Mikulástrolin – amelyen december 17-ig mindennap rövid gyerekversen hangzanak el – normál díjszabás szerint lehet utazni, a járat közlekedési rendjéről a www.bkk.hu weboldalon lehet tájékozódni.

Az ünnepi dekorációval felszerelt csuklós trolibusz december 19. és január 4. között tovább közlekedik az említett trolivonalakon. A Mikulástroli mellett egy adventi díszbe öltöztetett szóló típusú Mikulásbusz is közlekedik a városban, amelynek menetrendje szintén megtalálható a BKK honlapján – írták.

A cipősdoboz-kezdeményezésről bővebb információkat a ciposdoboz.hu weboldalon lehet szerezni.