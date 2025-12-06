Elképesztő – így alakul az időjárás

Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható; az északkeleti, keleti országrészben a délelőtt még szakadozottabb felhőzetet kelet, délkelet felől egyre többfelé válthatja vastagabb felhőtakaró. Az eső délelőtt délnyugaton is eláll, ezt követően csapadékra majd csak estétől van kilátás. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A déli órákban általában 6 és 12 fok közötti értéket mérhetünk.

Szombatról vasárnapra virradóan, illetve vasárnap napközben főként az ország középső megyéiben, illetve a keleti tájakon fordulhat elő – kevés helyen – 5 millimétert meghaladó csapadékmennyiség. Ekkor várhatóan a Dunántúl nyugati részén már nem fog esni. Estig a csapadékzóna fokozatosan megszűnik, a jövő héten pedig nagyrészt csapadékmentes idő várható az ország döntő részén, de a déli megyékben mindenképpen. Az északi tájakon időszakosan enyhe eső esetleg előfordulhat. A 10 fok körüli csúcsértékek bőven meghaladják majd a sokéves átlagot, és az éjszakák is kifejezetten gyengék, zömmel fagymentesek lesznek.

Jövő hét legvégére normalizálódhat (hűlhet) némileg a hőmérséklet, köszönhetően annak, hogy ismét az anticiklon hatása válik meghatározóvá Magyarország területén.