2025. december 6. szombat
Új sebességmérő traffibox a 71-es út Zánkai Erzsébet-tábor előtti szakaszán 2024. július 4-én.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Gyomorideg – Terjednek a Balatonnál is ezek a masinák

Infostart

Egyre több traffipax, traffibox és traffipack lepi el Veszprém megyét – jut belőlük bőven a Balaton északi partjára is. Íme a lista a gyorshajtók ádáz ellenségeiről.

A közúti balesetek hátterében a mai napig legtöbb esetben a gyorshajtás áll. A rendőrség, hogy csökkentse a száguldozók számát, az utóbbi időben több helyre telepített sebességmérő eszközöket.

Magyarországon jelenleg több mint 200 traffibox méri az autósokat nap mint nap, ebből Veszprém vármegyében jelenleg 31 üzemel - olvasható a VEOL vikkében.

Itt a lista:

  • Alsóörs
  • Badacsonytördemic
  • Balatonakali
  • Farkasgyepű
  • Gyulafirátót
  • Hárskút
  • Inota
  • Kapolcs
  • Királyszentistván
  • Monostorapáti
  • Nemesvámos
  • Pápa
  • Szigliget
  • Tapolca
  • Uzsa
  • Várpalota
  • Zánka
  • Balatonalmádi
  • Dáka
  • Csopak
  • Várpalota
  • Kékkút
  • Kapolcs
  • Veszprém (Videoton Ipari Park)

