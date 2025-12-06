Gyomorideg – Terjednek a Balatonnál is ezek a masinák

A közúti balesetek hátterében a mai napig legtöbb esetben a gyorshajtás áll. A rendőrség, hogy csökkentse a száguldozók számát, az utóbbi időben több helyre telepített sebességmérő eszközöket.

Magyarországon jelenleg több mint 200 traffibox méri az autósokat nap mint nap, ebből Veszprém vármegyében jelenleg 31 üzemel - olvasható a VEOL vikkében.

Itt a lista: