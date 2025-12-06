Gyomorideg – Terjednek a Balatonnál is ezek a masinák

A közúti balesetek hátterében a mai napig legtöbb esetben a gyorshajtás áll. A rendőrség, hogy csökkentse a száguldozók számát, az utóbbi időben több helyre telepített sebességmérő eszközöket.
Magyarországon jelenleg több mint 200 traffibox méri az autósokat nap mint nap, ebből Veszprém vármegyében jelenleg 31 üzemel - olvasható a VEOL vikkében.
Itt a lista:
- Alsóörs
- Badacsonytördemic
- Balatonakali
- Farkasgyepű
- Gyulafirátót
- Hárskút
- Inota
- Kapolcs
- Királyszentistván
- Monostorapáti
- Nemesvámos
- Pápa
- Szigliget
- Tapolca
- Uzsa
- Várpalota
- Zánka
- Balatonalmádi
- Dáka
- Csopak
- Várpalota
- Kékkút
- Kapolcs
- Veszprém (Videoton Ipari Park)