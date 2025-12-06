ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 6. szombat Miklós
Shanghai,China-May 21st 2023: close up Netflix, Amazon Prime Video, Paramount+, Disney+, HBO Max and Hulu app icon on screen. Assorted online subscription video streaming service brands
Nyitókép: Robert Way/Getty Images

Kitört a nagy streamingháború, óriási dobásra készül a Netflix

Infostart

Egy cég alá kerül a Netflix és az HBO Max? A Warner Bros. Discovery iránt érdeklődők közül a Netflix tette a leggálánsabb ajánlatot. Elképesztő összegekről van szó, hiszen korábban elutasítottak egy 60 milliárd dolláros ajánlatot is – ez csaknem 20 ezer milliárd forint, másfélszer annyi pénz, amennyit idén a magyar állam összesen költ a nyugdíjakra, az egészségügyre és az oktatási rendszerre.

A Netflix lépése emeli a tétet egy olyan ügyletben, amely átalakíthatja a médiaipart a Reuters szerint. A streamingóriás a Warner Bros. Discovery stúdióinak és streamingüzletágának felvásárlását javasolja – írja a Portfolio.

Az ügylet a Netflix és az HBO Max csomagban történő értékesítése révén csökkenthetné a fogyasztók költségeit.

A Netflix lapinformációk szerint 85 százalékban készpénzből álló ajánlatot tett az általa megszerezni kívánt eszközökre.

A Wall Street Journal szerint a Warner Bros. Discovery csütörtök estig újabb ajánlati kört kért az érdeklődőktől, miután a Paramount-Skydance állítólag azzal vádolta a társaságot, hogy a Netflixnek kedvező, tisztességtelen értékesítési folyamatot folytat. A beszámolók szerint a Warner Bros. Discovery a hét elején kedvezőbb ajánlatokat kapott a lehetséges vevőktől – a Paramounttól, a Comcasttől és a Netflixtől –, miután arra kérte őket, hogy fejeljék meg a november végén benyújtott első ajánlataikat.

A CNBC szerint a Paramount jogi csapata David Zaslavnak, a Warner Bros. Discovery vezérigazgatójának írt levelében a pályázati eljárás "tisztességét és megfelelőségét" érintő aggályokat vetett fel, olyan médiabeszámolókra hivatkozva, amelyek szerint

a vállalat vezetése a Netflix ajánlatát részesíti előnyben.

A David Ellison vezette Paramount–Skydance megerősítést is kért arról, hogy a Warner Bros. Discovery létrehozott-e független, pártatlan igazgatósági tagokból álló különbizottságot az ajánlatok értékelésére és az értékesítési folyamat felügyeletére. A Paramount a teljes vállalat megvásárlására törekszik.

Októberben a Warner Bros. Discovery igazgatósága elutasította a Paramount kb. 60 milliárd dolláros ajánlatát,

majd hivatalos értékesítési folyamatot indított.

streaming

netflix

hbo max

