Jó hír a Huaweinek és Kínának, rossz hír az Egyesült Államoknak, amely egyben Nagy-Britannia legnagyobb szövetségese, hogy Európa egyik legnagyobb országának kormánya engedélyt adott a legnagyobb kínai mobilhálózati eszközbeszállítónak, hogy bizonyos mértékig részesüljön a brit hálózatok kiépítésében, és hogy ezekhez nem szenzitív eszközöket biztosítson – fogalmazott Koi Tamás az InfoRádiónak, emlékeztetve: mobilhálózatok esetében megkülönböztetünk úgynevezett magánhálózati elemeket, amelyek a tényleges adatfeldolgozást végzik, ezáltal rengeteg „érzékeny” adat folyik rajtuk keresztül, valamint azokat, amelyek passzívnak minősülnek, így például a bázisállomásokon található antennák, amik használata elvileg nem okoz biztonsági aggályokat. Sőt, az említett eszközök esetében is 35 százalékban limitálta a Huawei részesedését a brit kormány, magyarán a hálózatok 65 százalékban valamilyen más beszállítói elemekből kell, hogy felépüljenek.

Koi Tamás megjegyezte, a döntésben egyébként sem a Huaweit, sem más beszállítót nem nevesítettek, és szerinte ez egyfajta „próbája” a brexit utáni brit külpolitikának, ami várhatóan kis mértékben kihathat az amerikai–brit viszonyokra is, de valójában nem fogja megrengetni Európát, mert nem a brit piac a legfontosabb Kína számára. Természetesen Nagy-Britannia, ahogyan bármely más ország is, képes lenne az 5G-hálózat kiépítésére a Huawei bevonása nélkül, legfeljebb a várthoz képest lassabban és ami ennél is rosszabb és esetleg a felhasználók számára húsba vágóbb, – emelte ki az informatikai portál munkatársa –, drágábban. A kínai óriás ugyanis olyan előnyt élvez, amely a legfejlettebb technológiát eredményezi számára a piacon, hiszen rengeteg kutatás-fejlesztési pénzt és erőforrást csoportosítanak a fejlesztésre és az előállításra.

A Huawei kémtevékenységét illető aggályok persze továbbra is élnek, miközben a cég eddig minden gyanúval összefüggő állítást, vagy vádat cáfolt. Ugyanakkor jelenleg egy jelentős horderejű gazdasági, kereskedelmi, politikai és diplomáciai háború is zajlik az Egyesült Államok és Kína között, amelyben ez kulcsszerepet játszik, emiatt pedig a tengerentúlon a kínai vállalat semmilyen szinten nem lehet jelen a hálózatokban – fogalmazott Koi Tamás. Ráadásul az USA szeretné elérni a kereskedelmi bojkott kiterjesztését a szövetségeseinél, elsősorban az uniós tagállamoknál is. Másfelől 2017-ben elfogadtak Kínában egy kibervédelmi, -biztonsági törvényt, amely előírja a kínai gyártóknak, hogy mindenben működjenek együtt kínai belbiztonsági szervezetekkel, nyugati szakértők pedig ebben azonnal annak a veszélyét vélték felfedezni, hogy a kínai gyártók, nemcsak a Huawei, hanem bármelyik, amelyik a nyugati világ számára szállít IT- és telekommunikációs infrastrukturális elemet, rá van kényszerítve, hogy adott esetben együttműködjön a kínai szakszolgálatokkal – tette hozzá a HWSW informatikai portál szakújságírója.

Megnyugtató a Huaweinek Victor Csang, a Huawei alelnökének keddi állásfoglalása szerint a kínai vállalatot megnyugtatja az Egyesült Királyság kormányának jóváhagyása, amelynek értelmében ügyfeleikkel közösen tovább folytathatják az 5G-hálózat kiépítését. Ez a döntés egy sokkal fejlettebb, biztonságosabb és költséghatékonyabb telekommunikációs infrastruktúrát eredményez majd, amely megfelel a jövő követelményeinek. Mindez lehetőséget ad az Egyesült Királyságnak, hogy a világ vezető technológiáihoz férjen hozzá, továbbá biztosítja a piaci versenyt – olvasható az állásfoglalásban.

Brüsszeli intézkedések

Az ötödik generációs (5G) mobilhálózatok biztonsága érdekében az Európai Bizottság intézkedéscsomagot hagyott jóvá, ebben kitérnek a magas kockázatúnak tekintett beszállítókra vonatkozó korlátozások feltételeire is - közölte a digitális korra felkészült Európáért felelős uniós biztos.

Margrethe Vestager elmondta, az intézkedéscsomag az EU koordinált értékelésében azonosított valamennyi kockázattal foglalkozik, beleértve a nem technikai tényezőket is, például a nem uniós államok által vagy államilag támogatott szereplők által az 5G ellátási láncon keresztül történő beavatkozás kockázatát. Az eszköztár stratégiai és technikai intézkedéseket, valamint az ezek hatékonyságának megerősítését célzó kapcsolódó intézkedéseket tartalmaz.

Rendelkezik a biztonsági követelmények megerősítéséről, a beszállítók kockázati profiljának értékeléséről, az értékesítők diverzifikációját biztosító stratégiák bevezetéséről, valamint a magas kockázatúnak tekintett beszállítókra vonatkozó korlátozások alkalmazásáról. Megengedi az ilyen beszállítók kizárását is, ha az a kritikusnak és érzékenynek tekintett kulcsfontosságú eszközök - például a gerinchálózati funkciók - szempontjából szükségesnek bizonyul.

Noha a hálózat biztonságos bevezetéséért nagyrészt a piaci szereplők, a nemzeti szintű biztonságosságért pedig a tagállamok felelősek, az 5G hálózatbiztonság az egész egységes piac és az EU technológiai szuverenitása szempontjából is stratégiai jelentőségű kérdés.

Az uniós biztos azt közölte, hogy az Európai Bizottság a tagállamok kérésére adott esetben minden rendelkezésére álló eszközt fel fog használni az 5G-s infrastruktúra és ellátási lánc biztonságának garantálása érdekében. Ezek közé tartozik, hogy érvényesíti a távközlési és kiberbiztonsági szabályokat, koordinálja a szabványosítással és az egész EU-ra kiterjedő tanúsítással kapcsolatos feladatokat, közvetlen külföldi beruházások átvilágításának kereteit hozza létre az európai 5G ellátási lánc védelme érdekében, közbeszerzések terén biztosítja a biztonsági szempontok kellő figyelembevételét, valamint az uniós finanszírozási programok esetében biztosítja, hogy a kedvezményezettek megfeleljenek a vonatkozó biztonsági követelményeknek.

Thierry Breton uniós belső piaci biztos kedden arról nyilatkozott, hogy az Európai Uniónak nem áll szándékában eleve kizárni egyetlen vállalatot sem az ötödik generációs mobil távközlési infrastruktúra fejlesztésekből, még a kínai Huawei kitiltását szorgalmazó washingtoni nyomás ellenére sem. Tájékoztatása szerint az uniós bizottság a szigorú felügyeletet minden esetben előnyben részesíti bármilyen átfogó tilalom elrendelésével szemben.

A Huawei Technologies azt írta, üdvözli az Európai Bizottság bejelentését, amelynek következtében a vállalat továbbra is részt vehet a következő generációs mobilhálózatok, az 5G európai telepítésében. Az 5G kiberbiztonsága előítéletektől mentes, objektív és tényeken alapuló megközelítése lehetővé teszi Európában a biztonságosabb és gyors 5G-hálózatok kiépítését - írták.

Nyitókép: MTI/EPA/Jens Schlüter