2026. február 6. péntek Dóra, Dorottya
Egy fekete számítógépes billentyűzet fehér háttérvilágítással.
Nyitókép: Unsplash

Olyan billentyűzetet fejlesztett egy holland cég, amilyet még nem látott a világ

Infostart

A variálható billentyűzet iránt akkora lett az érdeklődés, hogy közösségi finanszírozásban hat perc alatt gyűlt rá össze a szükséges pénz. A különböző csatlakoztatható kiegészítőkkel a legkülönfélébb feladatok egész sora végezhető el egyszerűen.

Ne a felhasználó alkalmazkodjon a billentyűzethez, hanem pont fordítva legyen. Valahogy így gondolkoztak a holland Naya cégnél, és a megvalósult ötlet valóban egyedi: többféle modul köthető az alapbillentyűzethez, egy egészen sokoldalú bemeneti eszközt alakítva – írja a hvg.hu.

A Naya Connect elnevezésű rendszer jelenleg a népszerű Kickstarter adománygyűjtő oldalon gyűjti a megrendeléseket, amik érkeznek is nagy számban, így a finanszírozási összeg már messze az eredeti célkitűzés fölött jár.

A rendszer négy eszközt tartalmaz, amelyek egy moduláris billentyűzet köré épülnek, hogy azután sokféle gyorsbillentyűvel és tapintható bemenettel lehessen bővíteni a beállításokat. A különböző modulok mágnesesen pattannak be a helyükre, így különféle konfigurációk hozhatók létre.

Négy speciális modul gondoskodik a trackpad, a trackball, a haptikus tárcsa és a 3D térbeli vezérlés (egér) funkciókról. A testre szabható trackpad támogatja a többujjas mozdulatokat és a konfigurálható érintési zónákat – ideális termelékenységi alkalmazásokhoz és webböngészőkhöz. A 40 mm-es görgetőgolyó tengelyzárolási, görgetési és négy fizikai gombbal leginkább az audio- és vizuális tervezőeszközökhöz lehet ideális.

A modulok egy központi Dock egységen keresztül kommunikálnak, amely vezetékes és vezeték nélküli kapcsolatot is támogat. A rendszer teljesen átprogramozható, így minden gomb, tárcsa vagy mozdulat személyre szabható, operációs rendszertől függetlenül.

A Naya Connect fejlesztői azt ígérik, az eszközzel a felhasználóknak nem kell kompromisszumot kötniük. Ők maguk dönthetik el, milyen modulokat használnak és hová helyezik el azokat. Egy videószerkesztő például tárcsákat és extra gombokat rakhat a billentyűzet mellé, míg egy grafikus trackballt vagy érintőpadot csatlakoztathat – mindezt egyetlen eszközön belül.

A Nayát egyébként elsősorban professzionális felhasználóknak szánják, tehát kreatív szakembereknek, fejlesztőknek, mérnököknek.

A Kickstarter-kampány során a modulok ára is jóval kedvezőbb, mint amilyen később a boltokban lesz. A billentyűzet magyarországi szállítással már 50 ezer forint körül elérhető. A Dock 18 ezer forint körül kapható. Ezek mellé jöhet még a különböző beviteli eszközök ára. A csapat 2027 elejére ígéri a szállítást.

