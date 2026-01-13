ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 13. kedd
Gyorsul az internet ennek a döntésnek a hatására

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Zöld lámpát kapott a SpaceX, pályára állhat újabb 7500 újgenerációs Starlink-műhold, hogy még jobb legyen az űrből jövő internet.

A SpaceX a napokban megszerezte az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) engedélyét 7500 darab újgenerációs Starlink-műhold indítására. A Gen2-es egységekből így már összesen 15 000 keringhet majd alacsony Föld körüli pályán – írja a hvg.hu az Ars Technika alapján.

„Ez a bővítés lehetővé teszi, hogy a SpaceX világszerte nagysebességű, alacsony késleltetésű internetszolgáltatást biztosítson, ide értve a továbbfejlesztett mobil- és kiegészítő-lefedettséget az űrből” – közölte az FCC.

Az első 7500 műhold indítására még 2022 decemberében kapott engedélyt a SpaceX. Az FCC addig halasztotta a konstelláció második felének engedélyezését, és korlátozta az első magasságát, míg a SpaceX megoldotta az űrszeméttel és az űrbiztonsággal kapcsolatos aggályokat. A SpaceX nemrégiben közölte: 70 kilométerrel alacsonyabb pályára állítja több ezer Starlink-műholdja magasságát. A pálymódosítás hatására csökkenhet az ütközések veszélyének valószínűsége, valamint kevesebb űrszemét halmozódhat fel alacsony Föld körüli pályán.

internet

űrkutatás

starlink

műholdak

