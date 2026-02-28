ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 28. szombat
Donald Trump bejelentette: nagyszabású amerikai katonai akció indult Irán ellen

Infostart

Célunk, hogy megvédjük az amerikai embereket - fogalmazott az amerikai elnök, aki szerint az iráni rezsim fenyegetést jelent. Nem titkolta, hogy a rendszer megbuktatása a cél, és az iráni embereket arra biztatta, hogy a katonai akció után vegyék saját kezükbe az ország irányítását.

Az amerikai elnök közösségi oldalán jelentette be, hogy az Egyesült Államok nagyszabású támadást indított Irán ellen. Korábban az izraeli védelmi miniszter izraeli "megelőző csapásokat jelentett be, és Izraelben rendkívüli állapot lépett életbe.

Donald Trump közölte: megsemmisítik Irán rakétáit, és szavatolják, hogy Teheránnak soha ne lehessen atomfegyvere.

Felszólította az iráni fegyveres erőket, hogy tegyék le a fegyvert, mondván különben halál vár rájuk. Az embereket arra intette, hogy húzódjanak biztonságos helyre, mert "bombák fognak hullani minden felé". A katonai akció végeztével pedig

vegyék át országuk irányítását.

Hozzátette, valószínűleg hosszú évekre ez lesz az utolsó lehetőségük.

