Az amerikai elnök közösségi oldalán jelentette be, hogy az Egyesült Államok nagyszabású támadást indított Irán ellen. Korábban az izraeli védelmi miniszter izraeli "megelőző csapásokat jelentett be, és Izraelben rendkívüli állapot lépett életbe.

Donald Trump közölte: megsemmisítik Irán rakétáit, és szavatolják, hogy Teheránnak soha ne lehessen atomfegyvere.

Felszólította az iráni fegyveres erőket, hogy tegyék le a fegyvert, mondván különben halál vár rájuk. Az embereket arra intette, hogy húzódjanak biztonságos helyre, mert "bombák fognak hullani minden felé". A katonai akció végeztével pedig

vegyék át országuk irányítását.

Hozzátette, valószínűleg hosszú évekre ez lesz az utolsó lehetőségük.