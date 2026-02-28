ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. február 28. szombat Elemér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay.com

Sörvakcinát fejlesztett ki egy virológus, és szerinte védelmet is nyújt

Infostart

Az amerikai virológus saját magán kísérletezett, és szerinte az élesztő megvédi a vírusfehérjéket a gyomorsavtól, lehetővé téve számukra, hogy elérjék a beleket, ahol az immunsejtek megtanulják felismerni azokat. Arra is felhívta a figyelmet, hogy bármely, módosított élő élesztőt tartalmazó élelmiszer – akár a kenyér is – szolgálhatna hordozóként. Egyes tudósok azonban veszélyesnek tartanak minden ilyen kísérletet, és elítélik azt, amit a merész társuk véghezvitt.

Egy amerikai virológus a szokásos, laboratóriumi körülmények helyett saját magán végzett el egy érdekes kísérletet. „Sörvakcinát” fejlesztett ki egy potenciálisan veszélyes vírus ellen, a kísérleti alany pedig saját maga volt – írja az Index a Smithsonian című magazinban megjelent cikk alapján.

A merész és etikailag megkérdőjelezhető kísérlet kiváltotta a remélt immunválaszt, az viszont nem ismert, hogy a vakcina, pontosabban a sör élesztője valóban általános védelmet nyújt-e bizonyos betegségek ellen.

Christopher Buck, az amerikai Rákkutató Intézet poliomavírus-specialistája évek óta dolgozik egy vakcinán a Betapolyomavirus hominis, vagyis BK vírus ellen. Ez a vírusfajta általában tünetmentesen fertőz, de immunszuppresszált betegeknél, különösen veseátültetetteknél súlyos szövődményeket is okozhat.

A felnőtt lakosság nagy része hordozza a vírust, főleg a húgyutakban, a vesében, a nyálmirigyekben és a vérsejtekben mutatható ki.

Christopher Buck genetikailag módosított élesztőt tett a sörébe. Úgy módosította a sörélesztőt, hogy üreges részecskéket hozzon létre, amelyek utánozzák a vírus felszínét a vírus burkából származó fehérje felhasználásával. Ezek a nem fertőző pszeudo-részecskék riasztójelként szolgálnak az immunrendszer számára.

A virológus szerint az élesztő megvédi a vírusfehérjéket a gyomorsavtól, lehetővé téve számukra, hogy elérjék a beleket, ahol az immunsejtek megtanulják felismerni azokat.

Tavaly májusában öt napon keresztül napi egy korsó sört ivott meg, majd ezt kétszer megismételte 7 hét különbséggel. Mindegyik periódusban néhány csepp vért vett az antitestek megjelenésének mérésére. Az antitestek száma egyértelműen megnövekedett a vírus két altípusával szemben, de egy másik altípus elleni, már meglévő antitestszint stabil maradt. A virológus a kísérlet közben nem tapasztalt káros hatásokat.

Christopher Buck megkerülve az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézetet létrehozott egy nonprofit szervezetet, így a kísérleteit átlagpolgárként, a intézet hatókörén kívül végezheti. A kritikusok szerint a kísérlet csak kis mintát vesz alapul, nem határozza meg a lehetséges mellékhatásokat és nem szisztematikusan végzett vizsgálatokról van szó.

Egyes tudósok szerint Christopher Buck tevékenysége azt népszerűsíti, hogy az immunizálás egyéni kísérlet, nem pedig szigorúan ellenőrzött kollektív folyamat, ami nagyon veszélyes lehet a jövőre nézve.

Christopher Buck ugyanakkor azzal érvel, hogy ő csak az ehető, élelmiszer-alapú vakcinák hatásosságára akarta felhívni a figyelmet. Ezek a vakcinák szerinte könnyen előállíthatók, olcsók, fájdalommentesek, és úgy véli, az injekciókra rezisztensek számára is elfogadhatóbbak, hatásosak. Mint fogalmazott, a sör csak egy eszköz a sok közül, elméletileg bármely módosított élő élesztőt tartalmazó élelmiszer, akár a kenyér is, szolgálhatna hordozóként.

Kezdőlap    Életmód    Sörvakcinát fejlesztett ki egy virológus, és szerinte védelmet is nyújt

vakcina

betegség

sör

élesztő

vírusok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Teheránt lövi az izraeli hadsereg

Teheránt lövi az izraeli hadsereg
Az izraeli védelmi miniszter bejelentette, hogy az izraeli hadsereg csapásokat hajt végre a Irán ellen. Teheránban robbanások hallatszanak és többfelé füst száll.
Robert Fico nem akar Ukrajnában találkozni Zelenenszkij elnökkel

Robert Fico nem akar Ukrajnában találkozni Zelenenszkij elnökkel

A szlovák miniszterelnök pénteken telefonon közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy ő és Orbán Viktor miniszterelnök szakértői küldöttséget akar küldeni a Barátság kőolajvezeték állapotának megvizsgálására – jelentette a TASR szlovák állami hírügynökség a kormányfő Facebook-bejegyezését ismertetve.
 

Szakértő: Horvátország arra játszik, hogy a Barátság ellehetetlenül, így Magyarország ki lesz szolgáltatva

Az ukrán elnök tudni véli, mikorra lesz béke – Robert Ficot meghívta Kijevbe

Robert Fico megszólalt: beszéltek Orbán Viktorral és Volodimir Zelenszkijjel telefonon

Reagált az Európai Bizottság Orbán Viktor javaslatára

Felhívta Robert Ficót Orbán Viktor – itt az eredmény

Éles vita Brüsszelben: összeköthető-e a Barátság és a 90 milliárd eurós ukrán hitel ügye?

Volt lengyel kormányfő: felháborító Brüsszel hozzáállása a Barátság vezeték ügyében

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.02. hétfő, 18:00
Hortay Olivér
közgazdász, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lokális tűzszünetet kötött az orosz és az ukrán hadsereg, Moszkva hibrid műveletre készül az európai választásokon – háborús híreink szombaton

Lokális tűzszünetet kötött az orosz és az ukrán hadsereg, Moszkva hibrid műveletre készül az európai választásokon – háborús híreink szombaton

Az ötödik éve tartó orosz–ukrán háborúban a front több szakaszán is intenzív harcok zajlanak, miközben a kulcsfontosságú, zaporizzsjai nukleáris létesítmény körül ideiglenes tűzszünet lépett életbe. A katonai műveletek mellett egyre erősebben rajzolódik ki a konfliktus regionális és globális kiterjedése: drónincidensek érintették a NATO-tag Romániát és Svédországot, miközben európai választások és energiaszállítások is a geopolitikai játszma részévé váltak. A diplomáciai csatornák nyitva maradtak, de a genfi tárgyalások előkészítése közben a terepen továbbra is a fegyverek diktálják az ütemet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ettől szenvedhet a következő héten rengeteg magyar: nem covid, egészen más okozza a tüneteiket

Ettől szenvedhet a következő héten rengeteg magyar: nem covid, egészen más okozza a tüneteiket

A fűtési szezonban a beltéri allergénterhelés révén gyakoribbá válhatnak a penészgomba és poratka által kiváltott allergiás megbetegedések.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says it has launched attack on Iran, as explosions reported in Tehran

Israel says it has launched attack on Iran, as explosions reported in Tehran

Israeli Defence Minister Israel Katz says the attack on Iran is "pre-emptive" and has declared a state of emergency.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 27. 06:48
Mérgező anyagokat találtak ezekben a népszerű fejhallgatókban – Magyarország is érintett
2026. február 27. 05:00
Mínuszok reggel, 17 fok délután – durva hőingások jönnek
×
×