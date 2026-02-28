Sörvakcinát fejlesztett ki egy virológus, és szerinte védelmet is nyújt

Egy amerikai virológus a szokásos, laboratóriumi körülmények helyett saját magán végzett el egy érdekes kísérletet. „Sörvakcinát” fejlesztett ki egy potenciálisan veszélyes vírus ellen, a kísérleti alany pedig saját maga volt – írja az Index a Smithsonian című magazinban megjelent cikk alapján.

A merész és etikailag megkérdőjelezhető kísérlet kiváltotta a remélt immunválaszt, az viszont nem ismert, hogy a vakcina, pontosabban a sör élesztője valóban általános védelmet nyújt-e bizonyos betegségek ellen.

Christopher Buck, az amerikai Rákkutató Intézet poliomavírus-specialistája évek óta dolgozik egy vakcinán a Betapolyomavirus hominis, vagyis BK vírus ellen. Ez a vírusfajta általában tünetmentesen fertőz, de immunszuppresszált betegeknél, különösen veseátültetetteknél súlyos szövődményeket is okozhat.

A felnőtt lakosság nagy része hordozza a vírust, főleg a húgyutakban, a vesében, a nyálmirigyekben és a vérsejtekben mutatható ki.

Christopher Buck genetikailag módosított élesztőt tett a sörébe. Úgy módosította a sörélesztőt, hogy üreges részecskéket hozzon létre, amelyek utánozzák a vírus felszínét a vírus burkából származó fehérje felhasználásával. Ezek a nem fertőző pszeudo-részecskék riasztójelként szolgálnak az immunrendszer számára.

A virológus szerint az élesztő megvédi a vírusfehérjéket a gyomorsavtól, lehetővé téve számukra, hogy elérjék a beleket, ahol az immunsejtek megtanulják felismerni azokat.

Tavaly májusában öt napon keresztül napi egy korsó sört ivott meg, majd ezt kétszer megismételte 7 hét különbséggel. Mindegyik periódusban néhány csepp vért vett az antitestek megjelenésének mérésére. Az antitestek száma egyértelműen megnövekedett a vírus két altípusával szemben, de egy másik altípus elleni, már meglévő antitestszint stabil maradt. A virológus a kísérlet közben nem tapasztalt káros hatásokat.

Christopher Buck megkerülve az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézetet létrehozott egy nonprofit szervezetet, így a kísérleteit átlagpolgárként, a intézet hatókörén kívül végezheti. A kritikusok szerint a kísérlet csak kis mintát vesz alapul, nem határozza meg a lehetséges mellékhatásokat és nem szisztematikusan végzett vizsgálatokról van szó.

Egyes tudósok szerint Christopher Buck tevékenysége azt népszerűsíti, hogy az immunizálás egyéni kísérlet, nem pedig szigorúan ellenőrzött kollektív folyamat, ami nagyon veszélyes lehet a jövőre nézve.

Christopher Buck ugyanakkor azzal érvel, hogy ő csak az ehető, élelmiszer-alapú vakcinák hatásosságára akarta felhívni a figyelmet. Ezek a vakcinák szerinte könnyen előállíthatók, olcsók, fájdalommentesek, és úgy véli, az injekciókra rezisztensek számára is elfogadhatóbbak, hatásosak. Mint fogalmazott, a sör csak egy eszköz a sok közül, elméletileg bármely módosított élő élesztőt tartalmazó élelmiszer, akár a kenyér is, szolgálhatna hordozóként.