Nagy területen lángol mintegy százötven köbméter szemét egy hulladékfeldolgozó üzemben, a XXIII. kerületi Ócsai úton – közölte a katasztrófavédelem péntek délután fél három körül. A fővárosi hivatásos tűzoltók három vízsugárral kezdték oltani a lángokat. A helyszínre további hivatásos és önkéntes egységek indultak el, hat munkagép pedig megkezdte a szemétkupacok szétbontását.

A lángok egy szomszédos csarnoképületet is veszélyeztetnek – közölte a 24.hu-val Kiss Ádám, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivő helyettese.