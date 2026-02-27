ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
Nyitókép: Unsplash

Hatalmas tűz Budapesten, sűrű füstfelhő terjed az ég felé – videó, fotók

Infostart

Kigyulladt egy szeméttároló.

Nagy területen lángol mintegy százötven köbméter szemét egy hulladékfeldolgozó üzemben, a XXIII. kerületi Ócsai úton – közölte a katasztrófavédelem péntek délután fél három körül. A fővárosi hivatásos tűzoltók három vízsugárral kezdték oltani a lángokat. A helyszínre további hivatásos és önkéntes egységek indultak el, hat munkagép pedig megkezdte a szemétkupacok szétbontását.

A lángok egy szomszédos csarnoképületet is veszélyeztetnek – közölte a 24.hu-val Kiss Ádám, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivő helyettese.

tűz

katasztrófavédelem

soroksár

Orbán Viktor miniszterelnök egy, az Európai Tanács elnökéhez, António Costához címzett levelében egy tényfeltáró misszió felállítását javasolta a Barátság kőolajvezeték megsérült szakasza állapotának vizsgálatára, amit az Európai Bizottság „pozitív lépésként” értékelt.
 

