Rendőrségi fotó a lefoglalt kábítószerről.
Nyitókép: Police.hu

Drogarzenál az alsógatyában: a „Franzstadtban”ban így is fociznak – videó

Infostart

Kábítószer terjesztése miatt két hónapra lakat került a népszerű ferencvárosi szórakozóhelyre.

Kábítószer-kereskedőt fogtak el a IX. Kerületi Rendőrkapitányság rendőrei február 21-én egy Soroksári úton található szórakozóhelyen.

Az intézkedés során a férfi alsóneműjéből 69 ecstasy tabletta került elő, majd lakásán további ilyen tablettákat találtak, összesen mintegy félmillió forint értékben.

A 22 éves S. Andrást kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A nyomozás adatai szerint a fiatal férfi nagy tételben szerezte be az ecstasy-t, amit „foci” néven árult. A ferencvárosi rendőrök még egy férfit gyanúsítanak kábítószer-kereskedelemmel, aki a klubban társainak kínálta a drogot.

További kilenc embert kábítószer birtoklása miatt hallgattak ki, akik a szórakozóhelyen vásárolták, illetve fogyasztották az illegális szert.

A BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitányság a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló törvény alapján a ferencvárosi szórakozóhelyet 2026. február 27-étől április 27-éig bezáratta.

