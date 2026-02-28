ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 28. szombat
Woman hand is inserting card to atm machine to withdraw or transfer money
Nyitókép: Getty Images

Új módszerrel támadnak bankautomatákra

Infostart

Már meg is van, milyen szoftver kell a trükkhöz (Ploutus), ezzel manipulálják a banki szoftvert, ez kommunikál a banki rendszerekkel. A kártevő program saját parancsokat küld a gépnek, így a banki jóváhagyást ki lehet kerülni.

A megszokott, fizikai feltörési kísérletekkel szemben jelenleg egy csendesebb, de hatékonyabb módszerrel dolgoznak az ATM-fosztogatók. Mint a Player.hu cikkéből kiderül, az FBI figyelmeztetése szerint létezik egy úgynevezett ATM jackpotting módszer az automaták kiürítésére. Tavaly 700 ilyen eset történt; felnyitották az ATM-ek burkolatát, majd hozzáfértek a gép merevlemezéhez, és vagy kártevőt telepítettek fel rá, vagy egy laptop segítségével buherálták meg azt, amely ezután csak úgy ontotta a bankjegyeket.

Már meg is van, milyen szoftver kell a trükkhöz (Ploutus), ezzel manipulálják a banki szoftvert, ez kommunikál a banki rendszerekkel. A kártevő program saját parancsokat küld a gépnek, így a banki jóváhagyást ki lehet kerülni, ezzel pedig lehetővé válik a bűnözők számára, hogy távolról készpénzt vegyenek ki a gépekből, ez a „jackpotting”.

A pénzkiadáshoz tehát a program telepítése után elég egy külső billentyűzet vagy SMS-irányítás.

A bankok automatáik hardveres és szoftveres megerősítésével tudnak, tudnának védekezni.

Van még egy trükk, amivel viszont PIN-kódhoz lehet jutni: pénzfelvétel után egy felhasználó úgynevezett hőlenyomata még 20 másodpercig ott marad a terminálon, amelyet hőkamerával és AI segítségével vissza lehet nyerni, 86 százalékos hatékonysággal.

