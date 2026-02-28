Nagy lesz a zűrzavar Budapest egyes részein

Közleményükben kiemelték, a hulladékgazdálkodási vállalat információkkal segíti a hatósági fellépést a lakossági lomtalanítást illegálisan kihasználó vállalkozások ellen és maradéktalanul elszállítja a lakosság által szabályosan, az ingatlanok elé kihelyezett lomokat.

Hozzátették: egyidejűleg fel kell lépni az olyan illegális hulladékok ellen, mint például a más településekről vagy vállalkozásoktól származó szemét elhelyezése a kerületi lakosoknak járó lomtalanításkor. Ezek ugyanis illegális hulladékok, melyek visszaszorítása közösségi érdek – hívták fel a figyelmet.

Az illegális hulladék a terület fenntartójának, sok esetben az önkormányzatnak a felelőssége – emelték ki.

Azt írták: a MOHU Budapest ugyan nem hatóság, de ha az önkormányzat kéri, akkor megosztja, hogy a tapasztalatok alapján mely önkormányzati területeken jelenik meg jellemzően illegális hulladék a lomtalanítások idején, hol lehet szükség hatósági fellépésre.

Ez segíti a közterület-fenntartók munkáját, és hozzájárul a kerületi utcák és parkok tisztaságának megőrzéséhez – magyarázták.

Tájékoztatásuk szerint

korábban több kerületben is előfordult, hogy a lomtalanítás helyszínére olyan hulladék került ki, amely nem minősül lomnak, és nem a kerületi lakosoktól származik,

vagy más településekről érkezők különféle hulladékot hoznak be, és tesznek le ilyenkor a kerületben, például egy cég irodájának felújításából származó építési törmelék vagy egyéb, nem lakossági eredetű anyag kerül a közterületre.

Ezek illegális hulladékok - hangsúlyozták, hozzátéve, hogy a MOHU Budapest azokban az esetekben tesz jogi lépéseket, ahol gyanítható, hogy szabálytalan vagy jogosulatlan kihelyezés történt, és vállalkozás szórta oda a szemetet.

Kitértek arra is, hogy külön problémát okoz, amikor a lomtalanítástól független, véletlenszerű közterületi helyeken jelenik meg hulladék. Ezek a helyszínek nem az ingatlanok előtt vannak, nem kapcsolódnak a lakosság szabályos lomkihelyezéséhez, ezért az ilyen pontokon megjelenő hulladék sokszor arra utal, hogy illegális lerakásról van szó - jelezték.

A MOHU Budapest nyitott az együttműködésre a kerületi önkormányzatokkal, hiszen a közterület-felügyelet és a fenntartást végző helyi munkatársak rendelkeznek azokkal a jogosultságokkal, eszközökkel és helyismerettel, amelyek megakadályozhatják, hogy más településen lakók vagy vállalkozások jogosulatlanul használják a kerületi, lakossági lomtalanítást, és illegális hulladékot helyezzenek ki - olvasható az összegzésben.

A hulladékgazdálkodási vállalat és a lakosok közös érdeke a kerület közterületeinek és parkjainak megóvása attól, hogy azok illegális lerakóhelyekké váljanak - hangsúlyozták, hozzátéve, hogy az illegális hulladék kezelése a terület fenntartójának - sok esetben az önkormányzatnak - a felelőssége.

A MOHU Budapest feladata továbbra is a szabályosan kihelyezett lakossági lomok maradéktalan elszállítása - írták.