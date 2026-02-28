ARÉNA - PODCASTOK
fotó: Infostart
Nyitókép: Infostart

Nagy lesz a zűrzavar Budapest egyes részein

Infostart / MTI

Budapesten az V. és a XIII. kerületben folytatódik a februárban megkezdett lakossági lomtalanítás – tudatta a MOHU Budapest kommunikációjával foglalkozó ügynökség.

Közleményükben kiemelték, a hulladékgazdálkodási vállalat információkkal segíti a hatósági fellépést a lakossági lomtalanítást illegálisan kihasználó vállalkozások ellen és maradéktalanul elszállítja a lakosság által szabályosan, az ingatlanok elé kihelyezett lomokat.

Hozzátették: egyidejűleg fel kell lépni az olyan illegális hulladékok ellen, mint például a más településekről vagy vállalkozásoktól származó szemét elhelyezése a kerületi lakosoknak járó lomtalanításkor. Ezek ugyanis illegális hulladékok, melyek visszaszorítása közösségi érdek – hívták fel a figyelmet.

Az illegális hulladék a terület fenntartójának, sok esetben az önkormányzatnak a felelőssége – emelték ki.

Azt írták: a MOHU Budapest ugyan nem hatóság, de ha az önkormányzat kéri, akkor megosztja, hogy a tapasztalatok alapján mely önkormányzati területeken jelenik meg jellemzően illegális hulladék a lomtalanítások idején, hol lehet szükség hatósági fellépésre.

Ez segíti a közterület-fenntartók munkáját, és hozzájárul a kerületi utcák és parkok tisztaságának megőrzéséhez – magyarázták.

Tájékoztatásuk szerint

korábban több kerületben is előfordult, hogy a lomtalanítás helyszínére olyan hulladék került ki, amely nem minősül lomnak, és nem a kerületi lakosoktól származik,

vagy más településekről érkezők különféle hulladékot hoznak be, és tesznek le ilyenkor a kerületben, például egy cég irodájának felújításából származó építési törmelék vagy egyéb, nem lakossági eredetű anyag kerül a közterületre.

Ezek illegális hulladékok - hangsúlyozták, hozzátéve, hogy a MOHU Budapest azokban az esetekben tesz jogi lépéseket, ahol gyanítható, hogy szabálytalan vagy jogosulatlan kihelyezés történt, és vállalkozás szórta oda a szemetet.

Kitértek arra is, hogy külön problémát okoz, amikor a lomtalanítástól független, véletlenszerű közterületi helyeken jelenik meg hulladék. Ezek a helyszínek nem az ingatlanok előtt vannak, nem kapcsolódnak a lakosság szabályos lomkihelyezéséhez, ezért az ilyen pontokon megjelenő hulladék sokszor arra utal, hogy illegális lerakásról van szó - jelezték.

A MOHU Budapest nyitott az együttműködésre a kerületi önkormányzatokkal, hiszen a közterület-felügyelet és a fenntartást végző helyi munkatársak rendelkeznek azokkal a jogosultságokkal, eszközökkel és helyismerettel, amelyek megakadályozhatják, hogy más településen lakók vagy vállalkozások jogosulatlanul használják a kerületi, lakossági lomtalanítást, és illegális hulladékot helyezzenek ki - olvasható az összegzésben.

A hulladékgazdálkodási vállalat és a lakosok közös érdeke a kerület közterületeinek és parkjainak megóvása attól, hogy azok illegális lerakóhelyekké váljanak - hangsúlyozták, hozzátéve, hogy az illegális hulladék kezelése a terület fenntartójának - sok esetben az önkormányzatnak - a felelőssége.

A MOHU Budapest feladata továbbra is a szabályosan kihelyezett lakossági lomok maradéktalan elszállítása - írták.

budapest

lomtalanítás

mohu

Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
Bill Clinton asked about hot tub photo and testifies he knew 'nothing' of Epstein crimes

Bill Clinton asked about hot tub photo and testifies he knew 'nothing' of Epstein crimes

The former president told the committe that he would never have flown on Epstein's plane if he "had any inkling of what he was doing".

