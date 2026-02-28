ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 28. szombat
Nyitókép: Pixabay

Van logikus magyarázat: ezért nem bújnak el a viharok elől a zsiráfok – videó

Infostart

A nagy viharokban megázó zsiráfokat sokan sajnálják, amiért nem férnek be a fák alá vagy nem tudnak fedett helyre húzódni. A szakértők most tisztáztak egy-két tévhitet, hibás megközelítést ezzel kapcsolatban.

Az utóbbi időben ellepték a közösségi oldalakat azok a felvételek, amelyeken az látható, hogy a pusztában zsiráfok állnak a heves viharban Kenyában. Sokan megsajnálták az állatokat, hogy a hatalmas termetük miatt nem tudnak fedett, biztonságos helyre húzódni vihar idején. Egyes zsiráfok magassága az öt métert is túllépheti, ami azzal a hátránnyal jár, hogy sokszor a fák sem nyújtanak menedéket egy kiadós esőben.

Egy TikTok-videóban egy nő könnyek között beszélt arról, mennyire igazságtalannak tartja, hogy a zsiráfoknak végig kell állniuk a viharokat.

@aniish05 Giraffe don't search for shelter. They just stand still in the storm.. when it’s raining???? #Giraffe #Africa #WildNature #WildNature ♬ original sound - Aniish?

A szakértők szerint azonban semmi ok az aggodalomra. A Taronga Zoo zsiráfgondozója, Renae Moss elmagyarázta, hogy

a zsiráf számára az álló testhelyzet a legbiztonságosabb.

A gondozó a New York Postnak nyilatkozott, és az Origo szemléje szerint azt mondta, nagy méretük és egyedi testalkatuk miatt az ülés sebezhetővé teszi a zsiráfokat, mivel több másodpercbe telik, mire talpra tudnak állni. Mint fogalmazott, az esőben ülni még kockázatosabb lenne, mivel az eső hangja elfedhetné a ragadozók közeledtét, ráadásul

a nedves, sáros, csúszós talajról nehezebb lenne felkelni.

A gondozó szerint a zsiráfok evolúciójuk során tökéletesen alkalmazkodtak a különböző időjárási körülményekhez. A szőrzetükön lévő foltok nemcsak álcázásra szolgálnak, hanem a bőrrész alatt véredények is találhatók a hőszabályozáshoz, így képesek kezelni a hirtelen lehűlést is, amelyet esővihar hozhat.

