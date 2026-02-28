Teheránt lövi az izraeli hadsereg

2026.02.28. 08:13 Az ajatollah nincs Teheránban A Reuters úgy tudja, hogy Ali Hámenei ajatollaj nem tartózkodott az iráni fővárosban a támadás idején.

2026.02.28. 08:04 Izrael libanoni célpontokat is támad Az izraeli hadsereg, az IDF közben bejelentette, hogy csapásokat mért a Hezbollah infrastruktúrájára Dél-Libanonban is a tűzszünet „ismételt megsértése” miatt.

Izrael „megelőző csapást” mért Iránra – közölte Jiszráel Kac védelmi miniszter. Közben Izraelben rendkívüli állapotot hirdettek ki, mert iráni válaszcsapásra számítanak. Az AP hírügynökség értesülése szerint az akcióban az amerikai erők is részt vesznek.

A jelentések szerint Teheránban három robbanás hallatszott, a belvárosban füst száll föl Irán legfőbb vallási vezetőjének, az ajatollah székhelye közelében.

The war has begun. Israel has launched a preemptive strike on Iran



Three explosions were reported in the Iranian capital. https://t.co/QKTSjIAA9L pic.twitter.com/lWJ5P6dKo4 — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Előzmények

Csütörtökön tartották a közvetítéssel zajló amerikai-iráni tárgyalások legutóbbi fordulóját, és akkor a közvetítők előrelépésről számoltak be. Pénteken ugyanakkor Donald Trump amerikai elnök elégedetlenségét hangoztatta az Iránnal zajló tárgyalások hangvétele miatt, újabb egyeztetést jelentett be a teheráni küldöttséggel, de nem zárta ki a katonai erő alkalmazását Irán atomprogramja miatt.

Az elnök a Fehér Házat elhagyva újságírók kérdéseire válaszolva ismét világossá tette, hogy Irán nem kerülhet atomfegyver birtokába, és azt hangoztatta, hogy "nagyszerű lenne", ha ezt a célt katonai erő alkalmazása nélkül lenne képes elérni, valamint hozzátette, hogy erről egyelőre még nem született döntés.

A tegnapi bejelentés szerint Marco Rubio külügyminiszter a közel-keleti térség biztonságát érintő tárgyalásokra hétfőn és kedden Izraelbe utazik.

