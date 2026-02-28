Teheránt lövi az izraeli hadsereg

Az ajatollah nincs Teheránban
A Reuters úgy tudja, hogy Ali Hámenei ajatollaj nem tartózkodott az iráni fővárosban a támadás idején.
Izrael libanoni célpontokat is támad
Az izraeli hadsereg, az IDF közben bejelentette, hogy csapásokat mért a Hezbollah infrastruktúrájára Dél-Libanonban is a tűzszünet „ismételt megsértése” miatt.
Izrael „megelőző csapást” mért Iránra – közölte Jiszráel Kac védelmi miniszter. Közben Izraelben rendkívüli állapotot hirdettek ki, mert iráni válaszcsapásra számítanak. Az AP hírügynökség értesülése szerint az akcióban az amerikai erők is részt vesznek.
A jelentések szerint Teheránban három robbanás hallatszott, a belvárosban füst száll föl Irán legfőbb vallási vezetőjének, az ajatollah székhelye közelében.
The war has begun. Israel has launched a preemptive strike on Iran— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026
Three explosions were reported in the Iranian capital. https://t.co/QKTSjIAA9L pic.twitter.com/lWJ5P6dKo4
Előzmények
Csütörtökön tartották a közvetítéssel zajló amerikai-iráni tárgyalások legutóbbi fordulóját, és akkor a közvetítők előrelépésről számoltak be. Pénteken ugyanakkor Donald Trump amerikai elnök elégedetlenségét hangoztatta az Iránnal zajló tárgyalások hangvétele miatt, újabb egyeztetést jelentett be a teheráni küldöttséggel, de nem zárta ki a katonai erő alkalmazását Irán atomprogramja miatt.
Az elnök a Fehér Házat elhagyva újságírók kérdéseire válaszolva ismét világossá tette, hogy Irán nem kerülhet atomfegyver birtokába, és azt hangoztatta, hogy "nagyszerű lenne", ha ezt a célt katonai erő alkalmazása nélkül lenne képes elérni, valamint hozzátette, hogy erről egyelőre még nem született döntés.
A tegnapi bejelentés szerint Marco Rubio külügyminiszter a közel-keleti térség biztonságát érintő tárgyalásokra hétfőn és kedden Izraelbe utazik.
(Címlapi képünk illusztráció)