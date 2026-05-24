2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
Boy using smartphone on sofa at night
Nyitókép: Isabel Pavia/getty Images

Szakértő: a Facebook bizonyítottan függőséget okozhat, de fiúknál és lányoknál másként

Infostart / InfoRádió

Emiatt is különösen fontos, hogy a fiatalok egy bizonyos kor alatt ne kapjanak hozzáférést.

Igen negatív hatással vannak az okostelefonok a fiatalokra, ezt számos kutatási adat is igazolja. A lányoknál inkább a depresszió, szorongás, énképzavar jellemző, a fiúknál pedig a videójátékok beszippantó hatása sokkal intenzívebb stimulust jelent, mint amilyen a való világban van – mondta el Pöltl Ákos, a Semmelweis Egészségfejlesztési Központ digitális gyermekvédelmi szakértője, az MCC Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági munkatársa az InfoRádióban.

A videójátékokkal kapcsolatban külön kiemelte, hogy azok az erőszak iránti érzéketlenítésre is alkalmasak. A pavlovi mechanizmus révén ugyanis a jó érzés összekötődik az erőszakkal, gyilkolással, vérrel. Mindennek hatására egy iskolai környezetben sokkal erőszakosabbak lehetnek a nézeteltérések, vagy pedig tovább tarthatnak az erőszakosabb verekedések. Ráadásul

mindennek az alapját az a gazdasági mechanizmus adja, amely szerint a platformoknak minél több fiatalt be kell szippantaniuk és minél tovább bent kell tartaniuk.

A gyermekek, kamaszok kezébe megfelelő időben, megfelelő módon kell okoseszköznek kerülnie a szakértő szerint. 14-15 éves korukra el kell juttatni a gyereket addig az általános iskolában, hogy az elülső agylebenyük megfelelően fejlett legyen, és a magasabb gondolkodás régiói elkezdjenek erőteljesen fejlődni. Erre lehet csak megfelelően ráépíteni a technológiát. Hozzátette, hogy

az emberi agynak a magasabb gondolkodásért felelős területe leghamarabb a 20-as évek elejére, közepére érhet meg. Ebben vannak az olyan funkciók, mint a kritikus gondolkodás vagy az indulatszabályozás.

Pöltl Ákos arról is beszélt, hogy véleménye szerint támogatandó a közösségi média tiltása bizonyos korosztályok esetében. Ugyanolyan addiktív lehet ugyanis, mint a cigaretta, az alkohol, vagy akár az energiaital. Kiemelte, hogy nemrégiben Amerikában bizonyításra került egy perben, hogy a Meta platformjai (például a Facebook vagy az Instagram) kifejezetten függőséget okozó módon lettek megtervezve. A szülő feladata így tehát az, hogy addig ne adjon okostelefont a gyermek kezébe, amíg az idegrendszere nem érett meg teljesen.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó S. Gergő készítette.

Magyarok tömegei ragadhattak információs buborékban
Egyre magabiztosabban mozognak a digitális térben a magyar internetezők, ugyanakkor hiányosságok mutatkoznak a források kritikus értékelésében, a tartalmak ellenőrzésében és a médiarendszer működésének megértésében – állapította meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) aktuális kutatása. A tanulmány önbevallásos alapon mérte fel a hazai felnőttek médiafogyasztási tudatosságát, arra is rámutatva, hogy a fiatalabbak nagyobb önbizalommal használják a közösségi médiát, de éppen ezért kitettebbek lehetnek az online veszélyeknek.
Sportigazgató a Vasas-feljutás után: stabil NB II-es büdzséből kellene az élvonalban maradni

Tradíciói miatt a labdarúgó NB I-ben van a Vasas helye, amely három év után jutott vissza az első osztályba és amelynek a bennmaradás lesz a célja 2027-2027-ben – erről beszélt az InfoRádiónak a klub sportigazgatója, Nagy Miklós. A játékoskeretben nagy változás aligha lesz, a szakmai stáb is marad, a költségvetés, amely „alapvetően piaci alapú, és független az aktuális politikai trendektől” sem fog jelentősen növekedni.
Mindenki a történelmi alkura várt, de Trump olyat posztolt, ami után marad a teljes bizonytalanság

Donald Trump szerint rendezetten és konstruktívan haladnak az Iránnal folytatott tárgyalások, de arra utasította a kormányzatának tagjait, hogy ne siessenek a megállapodással. Az amerikai elnök közölte: az amerikai blokád érvényben marad mindaddig, amíg nem születik valódi megállapodás.

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 21. játékhéten, vasárnap

Na, vajon elvitte valaki a 125 millió forintos főnyereményt a hatoslottó vasárnapi sorsolásán?

Trump says Iran talks 'constructive' but Tehran 'must understand' it cannot develop a nuclear weapon

The US president says he's advised his representatives not to "rush into" a deal, saying that "both sides must take their time and get it right".

2026. május 23. 08:50
Új módszerrel támadnak a hackerek, egyre több az áldozat világszerte
2026. május 22. 06:36
Itt a láthatatlan radar – semmilyen jelet nem bocsájt ki
