Szakértő: a Facebook bizonyítottan függőséget okozhat, de fiúknál és lányoknál másként

Igen negatív hatással vannak az okostelefonok a fiatalokra, ezt számos kutatási adat is igazolja. A lányoknál inkább a depresszió, szorongás, énképzavar jellemző, a fiúknál pedig a videójátékok beszippantó hatása sokkal intenzívebb stimulust jelent, mint amilyen a való világban van – mondta el Pöltl Ákos, a Semmelweis Egészségfejlesztési Központ digitális gyermekvédelmi szakértője, az MCC Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági munkatársa az InfoRádióban.

A videójátékokkal kapcsolatban külön kiemelte, hogy azok az erőszak iránti érzéketlenítésre is alkalmasak. A pavlovi mechanizmus révén ugyanis a jó érzés összekötődik az erőszakkal, gyilkolással, vérrel. Mindennek hatására egy iskolai környezetben sokkal erőszakosabbak lehetnek a nézeteltérések, vagy pedig tovább tarthatnak az erőszakosabb verekedések. Ráadásul

mindennek az alapját az a gazdasági mechanizmus adja, amely szerint a platformoknak minél több fiatalt be kell szippantaniuk és minél tovább bent kell tartaniuk.

A gyermekek, kamaszok kezébe megfelelő időben, megfelelő módon kell okoseszköznek kerülnie a szakértő szerint. 14-15 éves korukra el kell juttatni a gyereket addig az általános iskolában, hogy az elülső agylebenyük megfelelően fejlett legyen, és a magasabb gondolkodás régiói elkezdjenek erőteljesen fejlődni. Erre lehet csak megfelelően ráépíteni a technológiát. Hozzátette, hogy

az emberi agynak a magasabb gondolkodásért felelős területe leghamarabb a 20-as évek elejére, közepére érhet meg. Ebben vannak az olyan funkciók, mint a kritikus gondolkodás vagy az indulatszabályozás.

Pöltl Ákos arról is beszélt, hogy véleménye szerint támogatandó a közösségi média tiltása bizonyos korosztályok esetében. Ugyanolyan addiktív lehet ugyanis, mint a cigaretta, az alkohol, vagy akár az energiaital. Kiemelte, hogy nemrégiben Amerikában bizonyításra került egy perben, hogy a Meta platformjai (például a Facebook vagy az Instagram) kifejezetten függőséget okozó módon lettek megtervezve. A szülő feladata így tehát az, hogy addig ne adjon okostelefont a gyermek kezébe, amíg az idegrendszere nem érett meg teljesen.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó S. Gergő készítette.