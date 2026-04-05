Új korszak – Már a kórházak is látják a képernyőidő ártalmait

Kutatások és a Bethesda Gyermekkórház mindennapi működése is ugyanazt mutatja: egyre inkább és egyre több területen jelentkezik az, hogy a fiatalok túlzott mértékben használják a digitális eszközöket vagy éppen a képernyőket – tudta meg az InfoRádió Somogyi Ákostól, az NMHH gyermekvédelmi főosztályvezetőjétől.

Azt határozták el, hogy e téren szeretnének a családoknak gyakorlatias tippeket, támpontokat adni ahhoz, hogy egészségesebb egyensúlyt alakítsanak ki a digitális eszközök használata és az élet más területei között, mert a digitális eszközök önmagukban nem rosszak vagy jók, ezeket megfelelően kell használni, megfelelő időponttól kezdve és megfelelő célra, és akkor nagyon-nagyon sok előnyét lehet élvezni.

Azt tapasztalják, hogy ebben sokszor tanácstalanok a szülők, így a fiatalok is.

Az egészséges egyensúly lényegéről elmondta: a Bethesda Gyermekkórház által életre hívott szakmai közösség tavaly egy szakmai chartát fogadott el, amelyben vannak sarokpontok, ezeket javasolják a szakemberek a szülőknek betartani:

3 évesnél kisebb gyermekek egyáltalán ne töltsenek időt a képernyő előtt, mert ebben az időszakban nagyon fontos egyéb fejlődési szakaszokon mennek át.

10 éves kor alatt semmiképpen se kapjon egy gyermek saját okoseszközt.

lehetőség szerint 14 éves korig kerülni kell az okoseszköz birtoklását – a használatát már nem feltétlenül, tehát fogyasztható tartalom képernyőn.

a közösségi médiás regisztráció tekintetében 14 éves kor lenne az alsó korhatár.

legyen napi képernyőidő-korlát: óvodásoknál 30 perc, alsósoknál 60 perc, felső tagozatosoknál 90 perc.

A túlzott képernyőhasználat egészségügyi ártalmairól is beszélt: szocializációs folyamatokból maradhatnak ki a gyermekek, emberi kapcsolataik is sérülhetnek.

„Nagyon jellemző például a Bethesda Gyermekkórház jelzése szerint, hogy erős összefüggés mutatható ki a rossz testi mutatók – például az elhízottság – és a képernyőidő között. Felfedezhetünk olyan hatásokat is, hogy aki többet van képernyő előtt, azt feltétlenül több online veszély is éri el, de alapvetően növekedhet annak a kockázata, hogy a gyermekünk online veszélyeknek van kitéve, adott esetben ismeretlenek jelölik be, vagy éppen olyan tartalmakat kérnek tőle, amelyekkel kapcsolatban nem örülnénk, ha a gyermekünk megosztana másokkal. És amennyiben a szülők ezekben az ügyekben szeretnék meghallgatni a javaslatokat, akkor a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság YouTube-csatornáján is elérik őket videós formában, és így értesülhetnek a praktikákról” – hívta fel a figyelmet Somogyi Ákos.