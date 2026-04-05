Új korszak – Már a kórházak is látják a képernyőidő ártalmait

Kutatások és a Bethesda Gyermekkórház mindennapi működése is ugyanazt mutatja: egyre inkább és egyre több területen jelentkezik az, hogy a fiatalok túlzott mértékben használják a digitális eszközöket vagy éppen a képernyőket – tudta meg az InfoRádió Somogyi Ákostól, az NMHH gyermekvédelmi főosztályvezetőjétől.
Azt határozták el, hogy e téren szeretnének a családoknak gyakorlatias tippeket, támpontokat adni ahhoz, hogy egészségesebb egyensúlyt alakítsanak ki a digitális eszközök használata és az élet más területei között, mert a digitális eszközök önmagukban nem rosszak vagy jók, ezeket megfelelően kell használni, megfelelő időponttól kezdve és megfelelő célra, és akkor nagyon-nagyon sok előnyét lehet élvezni.
Azt tapasztalják, hogy ebben sokszor tanácstalanok a szülők, így a fiatalok is.
Az egészséges egyensúly lényegéről elmondta: a Bethesda Gyermekkórház által életre hívott szakmai közösség tavaly egy szakmai chartát fogadott el, amelyben vannak sarokpontok, ezeket javasolják a szakemberek a szülőknek betartani:
- 3 évesnél kisebb gyermekek egyáltalán ne töltsenek időt a képernyő előtt, mert ebben az időszakban nagyon fontos egyéb fejlődési szakaszokon mennek át.
- 10 éves kor alatt semmiképpen se kapjon egy gyermek saját okoseszközt.
- lehetőség szerint 14 éves korig kerülni kell az okoseszköz birtoklását – a használatát már nem feltétlenül, tehát fogyasztható tartalom képernyőn.
- a közösségi médiás regisztráció tekintetében 14 éves kor lenne az alsó korhatár.
- legyen napi képernyőidő-korlát: óvodásoknál 30 perc, alsósoknál 60 perc, felső tagozatosoknál 90 perc.
A túlzott képernyőhasználat egészségügyi ártalmairól is beszélt: szocializációs folyamatokból maradhatnak ki a gyermekek, emberi kapcsolataik is sérülhetnek.
„Nagyon jellemző például a Bethesda Gyermekkórház jelzése szerint, hogy erős összefüggés mutatható ki a rossz testi mutatók – például az elhízottság – és a képernyőidő között. Felfedezhetünk olyan hatásokat is, hogy aki többet van képernyő előtt, azt feltétlenül több online veszély is éri el, de alapvetően növekedhet annak a kockázata, hogy a gyermekünk online veszélyeknek van kitéve, adott esetben ismeretlenek jelölik be, vagy éppen olyan tartalmakat kérnek tőle, amelyekkel kapcsolatban nem örülnénk, ha a gyermekünk megosztana másokkal. És amennyiben a szülők ezekben az ügyekben szeretnék meghallgatni a javaslatokat, akkor a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság YouTube-csatornáján is elérik őket videós formában, és így értesülhetnek a praktikákról” – hívta fel a figyelmet Somogyi Ákos.