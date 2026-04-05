2026. április 6. hétfő
Vannak olyan óvodások, akiknek már saját mobiltelefonjuk van – derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) médiahasználati szokásokat vizsgáló kutatásából.
Új korszak – Már a kórházak is látják a képernyőidő ártalmait

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Tanácsok egy képernyőmentesebb gyermekkorért címmel ismeretterjesztő, a családokat megszólító videósorozatot indít a Bethesda Gyermekkórház és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. Az InfoRádió Somogyi Ákost, az NMHH gyermekvédelmi főosztályvezetőjét kérdezte.

Kutatások és a Bethesda Gyermekkórház mindennapi működése is ugyanazt mutatja: egyre inkább és egyre több területen jelentkezik az, hogy a fiatalok túlzott mértékben használják a digitális eszközöket vagy éppen a képernyőket – tudta meg az InfoRádió Somogyi Ákostól, az NMHH gyermekvédelmi főosztályvezetőjétől.

Azt határozták el, hogy e téren szeretnének a családoknak gyakorlatias tippeket, támpontokat adni ahhoz, hogy egészségesebb egyensúlyt alakítsanak ki a digitális eszközök használata és az élet más területei között, mert a digitális eszközök önmagukban nem rosszak vagy jók, ezeket megfelelően kell használni, megfelelő időponttól kezdve és megfelelő célra, és akkor nagyon-nagyon sok előnyét lehet élvezni.

Azt tapasztalják, hogy ebben sokszor tanácstalanok a szülők, így a fiatalok is.

Az egészséges egyensúly lényegéről elmondta: a Bethesda Gyermekkórház által életre hívott szakmai közösség tavaly egy szakmai chartát fogadott el, amelyben vannak sarokpontok, ezeket javasolják a szakemberek a szülőknek betartani:

  • 3 évesnél kisebb gyermekek egyáltalán ne töltsenek időt a képernyő előtt, mert ebben az időszakban nagyon fontos egyéb fejlődési szakaszokon mennek át.
  • 10 éves kor alatt semmiképpen se kapjon egy gyermek saját okoseszközt.
  • lehetőség szerint 14 éves korig kerülni kell az okoseszköz birtoklását – a használatát már nem feltétlenül, tehát fogyasztható tartalom képernyőn.
  • a közösségi médiás regisztráció tekintetében 14 éves kor lenne az alsó korhatár.
  • legyen napi képernyőidő-korlát: óvodásoknál 30 perc, alsósoknál 60 perc, felső tagozatosoknál 90 perc.

A túlzott képernyőhasználat egészségügyi ártalmairól is beszélt: szocializációs folyamatokból maradhatnak ki a gyermekek, emberi kapcsolataik is sérülhetnek.

„Nagyon jellemző például a Bethesda Gyermekkórház jelzése szerint, hogy erős összefüggés mutatható ki a rossz testi mutatók – például az elhízottság – és a képernyőidő között. Felfedezhetünk olyan hatásokat is, hogy aki többet van képernyő előtt, azt feltétlenül több online veszély is éri el, de alapvetően növekedhet annak a kockázata, hogy a gyermekünk online veszélyeknek van kitéve, adott esetben ismeretlenek jelölik be, vagy éppen olyan tartalmakat kérnek tőle, amelyekkel kapcsolatban nem örülnénk, ha a gyermekünk megosztana másokkal. És amennyiben a szülők ezekben az ügyekben szeretnék meghallgatni a javaslatokat, akkor a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság YouTube-csatornáján is elérik őket videós formában, és így értesülhetnek a praktikákról” – hívta fel a figyelmet Somogyi Ákos.

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat.

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

