2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
Rohamosan terjednek az önvezető járművek – így alakítja át a mesterséges intelligencia a közlekedést

A HUN-REN SZTAKI Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratóriumában a veszélyhelyzeteket felismerő intelligens közlekedési rendszereket fejlesztenek.

Az autonóm járművek, autonóm rendszerek vonatkozásában a városi közlekedésben két dologra kell kifejezetten figyelni. Az egyik, hogy a közlekedés biztonságát növeljük, a másik pedig az, hogy a járművek mozgását össze tudjuk hangolni – mondta el Németh Balázs, a HUN-REN SZTAKI Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratórium tudományos tanácsadója az InfoRádióban.

Mint fogalmazott, városban különösen fontos a biztonságra hangsúlyt fektetni, mivel nagy energiakülönbségek, tömegkülönbségek vannak. Emellett az összehangolást úgy kell megteremteni, hogy közben nemcsak a járművek számára, de a gyalogosok, kerékpárosok számára is élhető várost alakítanak ki. Az autonóm rendszerek esetében lényeges, hogy akkor tudnak ezek hatékonyan működni városi kontextusban, ha sok információ áll rendelkezésre. Ehhez a mobileszközökön meglévő adatokat is felhasználhatják, ilyenekkel ők is kísérleteznek már.

Hozzátette, ezt elsődlegesen tesztpályás környezetben tudják megvalósítani, ahol a jelen nem lévő szereplőket digitális ikermodellekkel helyettesítik. Modellezik azt, mintha még 30-40 gyalogos lenne a környezetben, ezeket szimulációkban futtatják, miközben a valós eszköz is a tesztpályán van. Ilyen pilot-projektek Nyugat-Európában, Kínában, és az USA-ban is vannak. Arra pedig vannak már rendszerek, hogyan lehet egy reptéri buszt, illetve egy városi, forgalmasabb úton közlekedő tömegközlekedési eszközt a forgalomhoz hangolni.

A gyalogosokat meg kell védeni attól, hogy a kritikus helyzetek kialakuljanak

– fogalmazott Németh Balázs.

Mint elmondta, léteznek aktív és passzív biztonsági rendszerek is. A passzív gyalogosvédelmi rendszerek már a mai autókban is jelen annak, így tehát úgy van kialakítva a jármű karosszériája, hogy ütközés esetén kevésbé sérüljön a gyalogos. Ők viszont az aktív rendszerekre fókuszálnak, amely a járművön lévő szenzorok számának növelését jelenti, illetve azok fuzionálását. Az utóbbi azt jelenti például, hogy egyben kezelik azt a szenzort, amely jól lát távolra azzal a szenzorral, amely jól lát közelre. Így a jármű minden körülmények között jobban lát.

A tudományos tanácsadó hozzátette, a jövő okosvárosaiba telepített kamerákból nyert képi információkat nem csak biztonságtechnikai célokra lehet majd használni, hanem az onnan nyert információt fel lehet használni a forgalom folyamatosságának elősegítésére, a forgalmi helyzet jobb felmérésére is.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.

Széles körű fizetéscsökkentést jelentett be Magyar Péter

Radikálisan csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők, a polgármesterek, valamint az állami vállalatok vezetőinek fizetése – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.
 

Enyhülhet az aszály júniusban, de az ország nagy részén továbbra sem biztató a kép

Az elmúlt hetek csapadékosabb időjárása átmenetileg enyhítette a szárazságot, de az aszályhelyzet továbbra is komoly problémát jelent Magyarországon, írja a The Weather on Maps. A júniusi szezonális előrejelzések alapján lehetnek ugyan kedvezőbb periódusok és több zápor-zivatar is érkezhet, de országos, tartós fordulat egyelőre nem látszik.

Ez történt a PL-záráson: kiesett a West Ham, elköszönt Salah és Guardiola

A Premier League utolsó fordulójában eldőlt, hogy tizenkét év után kiesik a West Ham United: a Liverpool eközben kiharcolta a Bajnokok Ligája-indulást, és elbúcsúztatta két ikonját.

The US president says he's advised his representatives not to "rush into" a deal, saying that "both sides must take their time and get it right".

The US president says he's advised his representatives not to "rush into" a deal, saying that "both sides must take their time and get it right".

2026. május 24. 16:33
Szakértő: a Facebook bizonyítottan függőséget okozhat, de fiúknál és lányoknál másként
2026. május 23. 08:50
Új módszerrel támadnak a hackerek, egyre több az áldozat világszerte
