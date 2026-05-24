Rohamosan terjednek az önvezető járművek – így alakítja át a mesterséges intelligencia a közlekedést

Az autonóm járművek, autonóm rendszerek vonatkozásában a városi közlekedésben két dologra kell kifejezetten figyelni. Az egyik, hogy a közlekedés biztonságát növeljük, a másik pedig az, hogy a járművek mozgását össze tudjuk hangolni – mondta el Németh Balázs, a HUN-REN SZTAKI Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratórium tudományos tanácsadója az InfoRádióban.

Mint fogalmazott, városban különösen fontos a biztonságra hangsúlyt fektetni, mivel nagy energiakülönbségek, tömegkülönbségek vannak. Emellett az összehangolást úgy kell megteremteni, hogy közben nemcsak a járművek számára, de a gyalogosok, kerékpárosok számára is élhető várost alakítanak ki. Az autonóm rendszerek esetében lényeges, hogy akkor tudnak ezek hatékonyan működni városi kontextusban, ha sok információ áll rendelkezésre. Ehhez a mobileszközökön meglévő adatokat is felhasználhatják, ilyenekkel ők is kísérleteznek már.

Hozzátette, ezt elsődlegesen tesztpályás környezetben tudják megvalósítani, ahol a jelen nem lévő szereplőket digitális ikermodellekkel helyettesítik. Modellezik azt, mintha még 30-40 gyalogos lenne a környezetben, ezeket szimulációkban futtatják, miközben a valós eszköz is a tesztpályán van. Ilyen pilot-projektek Nyugat-Európában, Kínában, és az USA-ban is vannak. Arra pedig vannak már rendszerek, hogyan lehet egy reptéri buszt, illetve egy városi, forgalmasabb úton közlekedő tömegközlekedési eszközt a forgalomhoz hangolni.

A gyalogosokat meg kell védeni attól, hogy a kritikus helyzetek kialakuljanak

– fogalmazott Németh Balázs.

Mint elmondta, léteznek aktív és passzív biztonsági rendszerek is. A passzív gyalogosvédelmi rendszerek már a mai autókban is jelen annak, így tehát úgy van kialakítva a jármű karosszériája, hogy ütközés esetén kevésbé sérüljön a gyalogos. Ők viszont az aktív rendszerekre fókuszálnak, amely a járművön lévő szenzorok számának növelését jelenti, illetve azok fuzionálását. Az utóbbi azt jelenti például, hogy egyben kezelik azt a szenzort, amely jól lát távolra azzal a szenzorral, amely jól lát közelre. Így a jármű minden körülmények között jobban lát.

A tudományos tanácsadó hozzátette, a jövő okosvárosaiba telepített kamerákból nyert képi információkat nem csak biztonságtechnikai célokra lehet majd használni, hanem az onnan nyert információt fel lehet használni a forgalom folyamatosságának elősegítésére, a forgalmi helyzet jobb felmérésére is.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.