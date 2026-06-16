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A YouTube 3D-s logója egy szürke gombon.
Nyitókép: Unsplash

Soha nem látott határt lépett át a YouTube koronázatlan királya

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MrBeast, polgári nevén Jimmy Donaldson eddigi egyetlenként elérte a félmilliárd feliratkozót a YouTube-on. Ehhez az is hozzájárulhatott, hogy videóit szinte azonnal több nyelvre is lefordítják, így globális közönséget is elérhet.

Jimmy Donaldson (alias MrBeast) jelenleg a globális internetes kultúra és a modern tartalomgyártás abszolút császára, akinek a birodalma immár messze túlmutat a YouTube-on. Nemrégiben Guinnessbe való rekordot könyvelhetett el: a YouTube-csatornájára feliratkozók száma hivatalosan is elérte a félmilliárdot – írja a Gizmodo híradása nyomán a hvg.hu.

A tartalomgyártó élőben közvetítette az eseményt, hogy rajongói nyomon követhessék, mikor éri el az 500 millió feliratkozót. Ám, mint írják, a szokásosnál visszafogottabb megközelítést választott.

MrBeast pályafutása során több rekordot is felállított: 2022 novemberében lett a YouTube legtöbb feliratkozással rendelkező egyéni alkotója, majd 2024 júniusában a platform legtöbb feliratkozással rendelkező csatornája. A „$456,000 Squid Game In Real Life” videója, amely közelíti az 1 milliárd megtekintést, meghatározó pillanat volt a csatorna számára, megmutatva a világnak, hogy mi lehetséges, ha az alkotóknak van terük álmodni – írta hivatalos gratulációjában a YouTube.

Az észak-kaliforniai fiatalember egyébként a jótékonykodásáról is ismert. A 20 millió feliratkozó elérésének megünneplésére elindította a #TeamTrees kampányt, amelynek során több mint 25 millió dollárt gyűjtött össze több mint 25 millió fa ültetésére. Később belevágott egy folytatásos kampányba, a #TeamSeas-be, amellyel több mint 30 millió dollárt gyűjtött a szemét eltávolítására a strandokról, folyókról és az óceánból. 2025-ben Mark Roberrel közösen indították a #TeamWater kampányt, és 115 ország YouTube-alkotóit hozták össze, hogy elképesztő, 40 millió dollárt gyűjtsenek a WaterAid számára.

Azonban Jimmy Donaldson ma már jóval közelebb áll egy tech- vagy médiamágnáshoz, mint egy mezei vloggerhez: saját márkái vannak, több száz millió dolláros szerződéseket kötött tévécsatornákkal és streaming-szolgáltatókkal. Bevételei hatalmas részét visszaforgatja cégeibe, a gyártásba, de videói elkészítése is rengetegbe kerül, egynémegy tartalom akár 3-5 millió dollárt is felemészthet. Több száz fős stábot foglalkoztat mérnökökkel, díszlettervezőkkel, logisztikusokkal.

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