ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
350.43
usd:
302.39
bux:
137602.78
2026. június 16. kedd Jusztin
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Migrációs paktum: bővül a harmadik országok köre, de évi több százezer embert kéne elküldeni, ami a szakértő szerint még nem megy

InfoRádió

Tágabbra nyitja a „biztonságos” harmadik országok körét az Európai Unió új migrációs paktuma, amely a múlt héten lépett életbe. Mi történik azokkal, akik már a határon nem kapják meg a menekült státuszt? Az InfoRádió erről kérdezte Marsai Viktort, a Migrációkutató Intézet igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensét.

Akik a határon nem kapják meg a menekült státuszt, azok bekerülnek abba a rendszerbe, hogy valamiféleképpen vissza kellene tudni toloncolni őket. MInderre a paktum életbe lépésével elvileg már vonatkozik az úgynevezett visszatérési rendelet – mondta el Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense az InfoRádió Aréna című műsorában.

„Ez az egész EU-s menekültügyi rendsze Achilles-sarka. Gondoljunk bele, ha nincs elrettentő erő a rendszerben, akkor miért ne próbálna bárki bejutni az Unió területére?”

– fogalmazott a szakértő, hozzátéve: „minden tisztelettel minden ember iránt, a realitás a világban az, hogy az emberiség minimum 50 százaléka, de lehet, hogy alul lőttem, nem él olyan életszínvonalon sem, mint azok a minimális standardok, amiket ez a rendszer nyújt a menedékkérőknek. Egy példa: ha elmegyünk mondjuk Maliba, gyerekek százezrei, ha nem milliói nem férnek hozzá az alapfokú oktatáshoz vagy az alapvető egészségügyhöz sem, amit ez a rendszer viszont biztosít a számunkra. Minden épeszű ember a jobb felé törekszik, és a gyerekeinek is jobbat akar. Mi is ezért mentünk, akik tehették, nyugatra dolgozni.”

A kutató szerint ez természetes emberi reakció. Viszont azt jelenti, és látszik a statisztikákon is, hogy az Európa külső határait elérők döntő többsége a folyamat végén nem kap nemzetközi védelmi státuszt, ők gazdasági bevándorlók, és igazából illegálisan tartózkodnak itt.

A menedékkérők több mint 60 százalékáról derül ki, hogy nem jogosult nemzetközi védelemre

– mondta Marsai Viktor, hozzátéve: Németországban, ahol általában nagyon magas az „elismerési ráta”, tavaly csak 28 százalék kapott nemzetközi védelmet. És látszik, hogy nem nagyon sikerül visszavinni ezeket az embereket, átlagban 20 százalék körül volt a harmadik országokba történő sikeres deportálások száma, sőt, ezek egy része önkéntes volt, tehát valaki kapott mondjuk ezer eurót, és akkor hazament – fogalmazott.

Ezen akar változtatni a paktum úgy, hogy nagyobb lehetőséget ad a tagállamoknak a visszatérések menedzselésére. Tágabbra nyitja a biztonságos harmadik országok körét, sőt, megjelenik a visszatérési központok ügye is, ami azt jelenti, hogy olyan országba is lehet valakit küldeni, ahol addig soha nem járt. Ha van egy kétoldalú megállapodás az adott ország és az EU-s tagállam között, és a Bizottság is azt mondja, ő megvizsgálja ezeket a megállapodásokat, és azt mondja, hogy Ruanda tényleg biztonságos, akkor a már elutasított menedékkérőket oda el lehet küldeni. De az ördög a részletekben van. Mi történik, ha az adott ország azt mondja, hogy ő nem veszi vissza ezeket az embereket? Hiába haladt át a területén, hiába van ledokumentálva, az ország azt mondja, hogy nem veszi vissza. Az EU nyilván élhet a mézesmadzag után a bot eszközeivel is, tehát mondjuk fejlesztési támogatásokat ígér, vagy von meg. Erre látszik a gondolkodás, de alá kell húzni, hogy ez eddig is ott volt lehetőségként az EU-s tagállamok eszköztárában. És

ne legyünk naivak: a kibocsátó országoknak nem érdeke, hogy visszafogadják az állampolgáraikat.

Általában óriási demográfiai nyomás alatt állnak, óriási munkanélküliséggel küzdenek, és nem olyan jó PR egy kormánynak, ha azt látják, hogy a csúnya európai gyarmatosítóktól tömegével jönnek vissza repülőjáratok, és teszik ki az állampolgárainkat, akik egyébként nagyon komoly összegeket fizettek az embercsempészeknek. Mindenki hurráoptimizmusban tört ki a tavalyi adatok alapján, hogy milyen kevés menekültügyi kérelmet nyújtottak be az Unió területén, mindössze 669 ezret, ami komoly visszaesés, mert 2-3 évvel korábban még majdnem egymilliós számot láttunk. De ha kiszámoljuk, hogy ezek mondjuk 60 százaléka elutasított menedékkérő, akkor nagyjából 350-400 ezer embert kellene tudni hazavinni évente. Ez óriási nyomás a rendszeren – mondta el Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense az InfoRádió Aréna című műsorában.

Az interjút Exterde Tibor készítette. Alább meghallgathatja, megnézheti a teljes beszélgetést.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Migrációs paktum: bővül a harmadik országok köre, de évi több százezer embert kéne elküldeni, ami a szakértő szerint még nem megy

aréna

migrációkutató intézet

marsai viktor

migrációs paktum

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Parlament: minden „ragad a mocsoktól”, bárhová nyúl a Külügyminisztériumban az új államtitkár

Parlament: minden „ragad a mocsoktól”, bárhová nyúl a Külügyminisztériumban az új államtitkár
A Hungary Helps Programról, a honvédelmi miniszter vezérkari főnökként kapott "luxusvillájáról", a kórházi klímákról, valamint a visszaható hatályú jogalkotásról is kérdezték a képviselők a kormány tagjait az azonnali kérdések és válaszok órájában az Országgyűlés ülésén hétfő este.
 

Módosította az Alaptörvényt az Országgyűlés: maximum 8 évig lehet valaki miniszterelnök

Magyar Péter az Országgyűlésben: az Orbán-kormány elkezdett építeni egy migránstábort, de közben hazudott a szavazóknak

Volt szó a kamatstopról is, majd betoppant az ülésterembe Lázár János, Magyar Péter hozzá beszélt

Ellenzék Magyar Péternek válaszul: „annyi szotyis Túró Rudit kap, ahány migránst Vityéden talál”

Miniszteri biztost kapott a gyermekvédelmi botrányok kivizsgálása

Magyar Péter viszonválasza: az önök kormánya tervezett 5 milliárdért 500 fős migránstábort

Tarr Zoltán visszavonja Hankó Balázs valamennyi április 8-i döntését

Nyomozás indult az előző kormány által vásárolt játékmotorok ügyében

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.16. kedd, 18:00
Álmos Péter
a Magyar Orvosi Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Védett benzinár: az utolsókat rúgja a rendszer?

Védett benzinár: az utolsókat rúgja a rendszer?

A közel-keleti békehírre nagyot esett az olaj ára, miközben a forint is látványosan erősödött, vagyis éppen az a két piaci feltétel javult egyszerre, amelyhez a kormányzat korábban a védett üzemanyagáras rendszer kivezetését kötötte. A magyar autósok ebből egyelőre nem éreznek közvetlen árcsökkenést a kutakon, a piaci szereplők számára viszont kulcskérdés, hogy mekkorára zsugorodik a rögzített árak és a tényleges beszerzési árak közötti különbség. Ha a mostani olajpiaci fordulat tartósnak bizonyul, akkor a védett benzináras rendszer akár az utolsó szakaszába is léphet – igaz, Trump békéjét egyelőre érdemes óvatosan kezelni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most kell igazán észnél lenni: óriási csapda lehet a 2026-os sztárrészvény, közeleg a kijózanodás?

Most kell igazán észnél lenni: óriási csapda lehet a 2026-os sztárrészvény, közeleg a kijózanodás?

Az elmúlt hetekben ismét az NVIDIA került a befektetői világ figyelmének középpontjába.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump may release US-Iran deal before Friday, Vance says

Trump may release US-Iran deal before Friday, Vance says

The US vice-president says the agreement is "about a page and a half" and "very general", meaning many details will be worked out later.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 16. 06:00
Új szereplő a top 10-ben, ismét rekordon a 100 leggazdagabb magyar vagyona – itt a lista
2026. június 16. 05:35
Siófok elébe megy a káosznak a Balatonnál
×
×