„Kozmikus rezsicsökkentés” menthetné meg a Hubble űrteleszkópot

Lassan véget közelít a NASA Hubble űrteleszkópjának pályafutása, a műszer a jelenlegi becslések szerint 2033-ban lép be a Föld légkörébe, ahol aztán porrá ég. Ez azonban nincs kőbe vésve, az amerikai űrkutatási hivatal megmentheti, ha sikerül olcsóbbá tenni a fenntartását – írja a Gizmodo cikke nyomán a hvg.hu.

A NASA jelenleg azt tervezi, hogy egy másik űrtávcső, a Neil Gehrels Swift Obszervatórium élettartamát hosszabbítja meg. Az akció június végén indul, és a célja, hogy emeljen a teleszkóp magasságán, stabilabb pályára állítva azt.

Hasonló pályamódosító küldetést tervez az űrügynökség a Hubble esetén is, ehhez azonban elengedhetetlen lenne a működési költségek csökkentése. „Még egy másik korszakban épült, és drágább a fenntartása, valamint az is, hogy a lehető legjobban szolgálja a tudományt” – hangsúlyozta a Hubble-lel kapcsolatban Shawn Domagal-Goldman, a NASA asztrofizikai részlegének vezetője.

A Hubble-t 1990-ben állította pályára a NASA a Discovery űrsikló segítségével. Eleinte a szerkezet még 579 kilométeres magasságban keringett alacsony Föld körüli pályán, idővel azonban ez csökkenni kezdett, és jelenleg már „csak” 525 kilométeren rója a Föld körüli köröket. 1993 és 2009 között a NASA számos alkalommal emelt a Hubble pályáján az űrsiklókkal, ezeket azonban nem sokkal később nyugdíjazták, és nem is lépett a helyükbe hasonló űrrepülő, amellyel hasonló tevékenységeket el lehetett volna végezni.

2022-ben készült egy megvalósíthatósági tanulmány a Hubble 600 kilométeres magasságba emeléséről, ami évekkel meghosszabbítaná az élettartamát. Az eszköz jövője azonban egyelőre bizonytalan marad, és ha nem sikerül faragni a működési költségein, nem is kap majd olyan segítséget, mint a Neil Gehrels Swift Obszervatórium.