Ismét várja hétköznap és hétvégén is a látogatókat a Karmelita és a kabinetiroda

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-posztjában visszaemlékezett rá, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel azt ígérték a kordon elbontásakor, hogy a Karmelita és a Miniszterelnöki Kabinetiroda épülete addig lesz látogatható, amíg van rá érdeklődés.

A miniszter szerint érdeklődésből továbbra sincs hiány, ezért

ezen a héten szerdától kezdve minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a két épület.

Vitézy Dávid, ahogy eddig is, most is megadta az elérhetőséget, ahol digitálisan sorba lehet állni a szabad helyekért a turnusokban.