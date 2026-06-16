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Nyitókép: Pixabay

Mikroállam jött létre a vitatott dunai területen, most „történelmi” esemény előtt áll

Infostart / MTI

Liberland után egy újabb önjelölt mikroállam, Gapla jelent meg a Szerbia és Horvátország közötti, vitatott dunai területen, egy olyan 205 hektáros földdarabon, amelyre egyik ország sem tart igényt. A 2019-es „alapítás” óta Gapla létrehozói még sosem jártak ott, ám az idén nyáron túrát szerveznek a területre.

A Vijesti.me montenegrói hírportál a Süddeutsche Zeitungra beszámolójára hivatkozva azt írta, a Gapla nevű „államot” a 17 éves, amerikai Wyatt Beck és társai alapították, akik korábban még sosem jártak a területen, de már létrehozták a mikronemzet saját zászlaját, útlevelét, pénznemét, rendszámtábláját és internetes oldalát. A kezdeményezés céljaként a népek közötti béke és harmónia erősítését, valamint egy modern és innovatív nemzet felépítését jelölték meg.

Gapla a 2015-ben alapított Liberland után a második önjelölt államalakulat ezen a Duna menti területen. A mikronemzet nem rendelkezik nemzetközi elismeréssel, és állandó lakossága sincs. A kezdeményezéshez online közösségek és különböző digitális platformok révén lehet csatlakozni.

A térség különleges helyzetének hátterében a szerb-horvát határvita áll.

Bár mindkét ország a Dunát tekinti határnak, eltérően értelmezik annak pontos vonalát. Mivel a folyó medre az idők során többször változott, több olyan kisebb terület alakult ki, amelyre vagy mindkét ország, vagy egyik sem formál egyértelmű igényt.

A Liberland nevű önálló területet Vít Jedlicka cseh aktivista alapította 2015-ben. A mintegy hét négyzetkilométernyi terület Horvátország és Szerbia között terül el a Duna nyugati partján, a magyar-szerb határtól mintegy 20 kilométerre.

Miután a több éves szerb-horvát határvitában ezt a területet egyik ország sem igényelte, így az senki földjének minősül – állította Jedlicka, amikor megalapította a Liberland Szabad Köztársaságot. A kezdeményezést azóta sem ismeri el egyetlen ENSZ-tagállam sem, ám alapítói szerint több százezer ember érdeklődött az állampolgárság megszerzése iránt.

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