Így szerzik meg az irányítást a gépünk felett a rendőrség nevében

A KR NNI közlése szerint a közelmúltban azonosították a www.krnni.com domainen elérhető oldalt, amely a rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve próbált bizalmat kelteni a látogatókban.

A felület a KR NNI hivatalos, kiberbiztonsági tájékoztató oldalának látszatát kelteti, megjelenésében rendőrségi elemeket használ, egyes hivatkozásai rendőrségi oldalakra mutatnak, tartalma pedig azt sugallja, hogy a látogató informatikai rendszere biztonsági kockázatnak van kitéve.

Az oldalon egy biztonsági ellenőrzés végrehajtását szimuláló funkció lehet elérni, amely különböző fenyegetések jelenlétére figyelmeztette a felhasználót, majd egy „NNI Védelem Indítása” elnevezésű program letöltésére ösztönözte – tették hozzá.

A kiberszakemberek megállapították, hogy

a program alkalmas lehet arra, hogy telepítését követően mások távolról hozzáférjenek a felhasználó számítógépéhez, illetve az azon tárolt adatokhoz

– emelték ki.

A rendőrségi intézkedést követően mostanra a legelterjedtebb internetes böngészők már biztonsági kockázatként jelölik meg a weboldalt, és megnyitásakor figyelmeztető üzenetet jelenítenek meg, illetve blokkolják az oldal megnyitását.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy nem biztosít letölthető védelmi szoftvert internetes oldalakon, és nem végez azokon keresztül biztonsági ellenőrzéseket, valamint nem szólítja fel a felhasználókat programok telepítésére.