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A man in a white shirt sits on a laptop in a dark room. with light shining down. internet concept addiction.topview.Forrás: Getty Images
Nyitókép: Forrás: Getty Images

Így szerzik meg az irányítást a gépünk felett a rendőrség nevében

Infostart / MTI

Hamis weboldalt készítettek csalók a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nevében.

A KR NNI közlése szerint a közelmúltban azonosították a www.krnni.com domainen elérhető oldalt, amely a rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve próbált bizalmat kelteni a látogatókban.

A felület a KR NNI hivatalos, kiberbiztonsági tájékoztató oldalának látszatát kelteti, megjelenésében rendőrségi elemeket használ, egyes hivatkozásai rendőrségi oldalakra mutatnak, tartalma pedig azt sugallja, hogy a látogató informatikai rendszere biztonsági kockázatnak van kitéve.

Az oldalon egy biztonsági ellenőrzés végrehajtását szimuláló funkció lehet elérni, amely különböző fenyegetések jelenlétére figyelmeztette a felhasználót, majd egy „NNI Védelem Indítása” elnevezésű program letöltésére ösztönözte – tették hozzá.

A kiberszakemberek megállapították, hogy

a program alkalmas lehet arra, hogy telepítését követően mások távolról hozzáférjenek a felhasználó számítógépéhez, illetve az azon tárolt adatokhoz

– emelték ki.

A rendőrségi intézkedést követően mostanra a legelterjedtebb internetes böngészők már biztonsági kockázatként jelölik meg a weboldalt, és megnyitásakor figyelmeztető üzenetet jelenítenek meg, illetve blokkolják az oldal megnyitását.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy nem biztosít letölthető védelmi szoftvert internetes oldalakon, és nem végez azokon keresztül biztonsági ellenőrzéseket, valamint nem szólítja fel a felhasználókat programok telepítésére.

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