ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
350.36
usd:
302.67
bux:
0
2026. június 16. kedd Jusztin
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök egy egészségügyi témában tartott rendezvényen a washingtoni Eisenhower kormányzati irodaépületben 2026. május 18-án, az Irán elleni amerikai-izraeli háború tûzszünete alatt. Trump a Truth Social közösségi oldalán bejelentette, hogy Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére elhalasztja a  szavai szerint  május 19-re tervezett újabb katonai támadást Irán ellen.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo

Iráni hajók keltek át a blokádzónán, Donald Trump akár gyorsíthat is

Infostart / MTI

Több iráni hajó áthaladt az Ománi-öbölben az Egyesült Államok által felügyelt tengeri blokádzónán – közölte az iráni állami média, röviddel azután, hogy az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást kötött a közel-keleti konfliktus lezárása érdekében.

Legalább három olajszállító tartályhajó és két teherhajó haladt át a térségen hétfő este incidens nélkül – számolt be az iráni Press TV televízióadó.

Eközben a TankerTrackers hajókövető szolgáltatás az X-en arról számolt be, hogy egy körülbelül 2 millió hordó iráni nyersolajat szállító szupertankerhajó valóban átlépte az amerikai haditengerészeti blokádvonalat, miközben más hajók vagy közeledtek a zónához, vagy már nem tartózkodtak iráni kikötőkben.

Donald Trump dönthet úgy, hogy még péntek előtt nyilvánosságra hozza a közel-keleti háborúnak véget vető megállapodást – mondta J.D. Vance amerikai alelnök hétfőn a Fox Newsnak.

Az alelnök megfogalmazása szerint „Donald Trump azt mondta, hogy a megállapodást pénteken hozzák nyilvánosságra. Dönthet azonban úgy is, hogy korábban is közzéteszi, de a hivatalos ceremónia pénteken lesz Genfben, és ekkor szeretné az elnök nyilvánosságra hozni a dokumentumot.”

J.D. Vance elmondta azt is, hogy a közel-keleti háborút lezáró megállapodás részeként visszatérhetnek Iránba az atomellenőrök és pénteken bejelentik a nukleáris ellenőrzések kezdési dátumát.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Iráni hajók keltek át a blokádzónán, Donald Trump akár gyorsíthat is

egyesült államok

donald trump

irán

közel-kelet

megállapodás

blokád

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rendkívüli ülésnap az Országgyűlésben: jön a 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomag

Rendkívüli ülésnap az Országgyűlésben: jön a 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomag
Vagyonnyilatkozatok, „kekvák”, egyetemek, közbeszerzések – ezekről mind szó lesz a korrupcióellenes törvénycsomag keddi tárgyalásán az Országgyűlésben. De jön az eddigi tanári teljesítményértékelés eltörlésének vitája is a rendkívüli ülésnapon.
 

Két, Toroczkai Lászlót érintő döntést is hozott a parlament

Parlament: minden „ragad a mocsoktól”, bárhová nyúl a Külügyminisztériumban az új államtitkár

Módosította az Alaptörvényt az Országgyűlés: maximum 8 évig lehet valaki miniszterelnök

Volt szó a kamatstopról is, majd betoppant az ülésterembe Lázár János, Magyar Péter hozzá beszélt

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.16. kedd, 18:00
Álmos Péter
a Magyar Orvosi Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bejelentette a Mol: különleges tengeri területen indítanak hatalmas kutatást

Bejelentette a Mol: különleges tengeri területen indítanak hatalmas kutatást

A Mol-csoport termelésmegosztási megállapodást írt alá a Repsollal és a TPAO-val a Földközi-tenger egyik líbiai offshore kutatási területére.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális vagyonon ül a 100 leggazdagabb magyar: ennyi pénze van Mészáros Lőrincnek, Csányi Sándornak

Brutális vagyonon ül a 100 leggazdagabb magyar: ennyi pénze van Mészáros Lőrincnek, Csányi Sándornak

Egy év alatt 14 százalékkal, 12 579 milliárd forintra nőtt a száz leggazdagabb magyar vagyona

BBC
Business Sport Travel Science
Trump may release US-Iran deal before Friday, Vance says

Trump may release US-Iran deal before Friday, Vance says

The US vice-president says the agreement is "about a page and a half" and "very general", meaning many details will be worked out later.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 16. 08:23
Mikroállam jött létre a vitatott dunai területen, most „történelmi” esemény előtt áll
2026. június 16. 07:12
A kifutópályára zuhant vissza az amerikai B-52-es nehézbombázó – helyszíni videó
×
×