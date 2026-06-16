Iráni hajók keltek át a blokádzónán, Donald Trump akár gyorsíthat is

Legalább három olajszállító tartályhajó és két teherhajó haladt át a térségen hétfő este incidens nélkül – számolt be az iráni Press TV televízióadó.

Eközben a TankerTrackers hajókövető szolgáltatás az X-en arról számolt be, hogy egy körülbelül 2 millió hordó iráni nyersolajat szállító szupertankerhajó valóban átlépte az amerikai haditengerészeti blokádvonalat, miközben más hajók vagy közeledtek a zónához, vagy már nem tartózkodtak iráni kikötőkben.

Megállapodás, blokádoldás Hetekig tartó tárgyalás után Washington és Teherán megállapodott a háború lezárásáról szóló keretmegállapodásban, amelyet pénteken Genfben írnak alá. Az egyik fő vitapont a Hormuzi-szoros újranyitása volt. Irán beleegyezett abban, hogy megnyitja a vízi utat, míg Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy elrendelte az iráni kikötők elleni amerikai tengeri blokád feloldását.

Donald Trump dönthet úgy, hogy még péntek előtt nyilvánosságra hozza a közel-keleti háborúnak véget vető megállapodást – mondta J.D. Vance amerikai alelnök hétfőn a Fox Newsnak.

Az alelnök megfogalmazása szerint „Donald Trump azt mondta, hogy a megállapodást pénteken hozzák nyilvánosságra. Dönthet azonban úgy is, hogy korábban is közzéteszi, de a hivatalos ceremónia pénteken lesz Genfben, és ekkor szeretné az elnök nyilvánosságra hozni a dokumentumot.”

J.D. Vance elmondta azt is, hogy a közel-keleti háborút lezáró megállapodás részeként visszatérhetnek Iránba az atomellenőrök és pénteken bejelentik a nukleáris ellenőrzések kezdési dátumát.