2026. április 26. vasárnap
A Roszkozmosz Orosz Szövetségi Űrügynökség által közreadott képen felbocsátják a Szojuz-2.1a orosz hordozórakétával összekapcsolt Progressz MSZ-14 teherűrhajót a bajkonuri űrközpontból 2020. április 25-én. A Progressz több mint két tonna rakományt, köztük élelmiszert, vizet és üzemanyagot szállít a Föld körül keringő Nemzetközi Űrállomásra.
Úton az űr felé - bejelentést tettek az oroszok

Infostart / MTI

A Progressz MSZ-34 orosz teherűrhajó egy Szojuz-2.1a hordozórakéta fedélzetén elindult vasárnap a kazahsztáni Bajkonurból a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) - jelentette a TASZSZ.

A hordozórakéta pályára állította a mintegy 7,4 tonnás űrhajót, amely most az ISS felé tart. A repülés az űrállomásig mintegy 49,5 órát vesz igénybe, amely után az MSZ-34 az űrállomás orosz szegmensének Zvezda moduljához csatlakozik.

A Nemzetközi Űrállomás 95. ellátási missziójának programja szerint a Progressz mintegy 2,5 tonnányi rakományt szállít, köztük

700 kilogramm üzemanyagot az állomás feltöltéséhez, 420 kilogramm ivóvizet és 50 kilogramm oxigént az ISS légkörének pótlásához.

Továbbá új űrruhát, a kísérletekhez szükséges felszereléseket, többek között VR-szemüvegeket (virtuális valóságot mutató szemüveg) és a "Virtual" nevű kísérlethez szükséges eszközöket vitt, amelyek segítségével nyomon követhetik a szervezet reakcióit, ellenőrizhetik, hogy a súlytalanság hogyan hat a látásra, a szervezet egyensúlyozó (vestibularis) rendszerére a belső fülben, illetve a térbeli orientációra.

A Progressz MSZ egy orosz automatikus űrhajó, amelyet űrállomások ellátására használnak. Feladata különféle rakományok szállítása az ISS-re, valamint az űrállomás pályájának korrekciója.

Felületes volt az ellenőrzés – állítja a Trump-merényletkor a helyszínen lévő újságíró
A Fehér Házi Tudósítói Vacsorán elkövetett merényletkísérlet után megszólaltak a helyszínen tartózkodó szemtanúk. Gary O’Donoghue, a BBC News látássérült észak-amerikai tudósítója a bálteremben kialakult káoszról és a biztonsági protokoll hiányosságairól számolt be.
 

Így csapott le a csernobili radiokatív por Magyarországra

A csernobili atomerőmű negyven évvel ezelőtti robbanásából származó radioaktív anyagok terjedését nagyban befolyásolták a légköri viszonyok, ezért Magyarországot nem keletről, hanem egy északi kitérő után, északnyugatról érték el először a szennyező részecskék - olvasható a HungaroMet Zrt.-nek az ipari baleset évfordulójára készített összefoglalójában.
Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események

Orbán Viktor bejelentette, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát, de a Fidesz elnöki posztját megtartaná a párt kongresszusának támogatásával. A parlamenti frakció vezetését Gulyás Gergely veszi át, miközben a KDNP-ben is "generációváltás" indult: Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós szintén nem ülnek be az Országgyűlésbe. Kiderült, hogy Orbán Anita a külügyminiszteri poszt mellett miniszterelnök-helyettesi szerepet is betölt. A héten már 12 miniszter neve is nyilvánosságra került Magyar Péter leendő kormányában.

Brutális tűz pusztít Japánban: 1400 tűzoltót vezényeltek ki, több mint háromezer lakost evakuáltak

A tűz által elpusztított terület nagysága vasárnap kora reggel már 1373 hektár volt, ami 7 százalékos növekedés az előző naphoz képest.

Trump unhurt and suspect in custody after shots fired at White House correspondents' dinner

The US president is rushed out of the event at a Washington hotel, as police say the man, 31, had multiple weapons and was a "lone actor".

