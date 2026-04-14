2026. április 14. kedd Tibor
Irodában ül a monitor előtt egy alkalmazott.
Nyitókép: Getty Images

Nem mindegy, hogy egy helyben ülünk sokáig, vagy közben aktívak is vagyunk – súlyos kockázatok, ártalmak

Egy svéd kutatás szerint agyunk működése és az egészségünk szempontjából nem irreleváns, milyen célból ülünk, és közben mit csinálunk.

Gyakran halljuk, hogy a sok órán keresztül tartó egy helyben ülés, a mozgásszegény életmód károsan hat a testtartásunkra és az egészségünkre. Egy rendkívül részletes, 19 éves svéd tanulmány eredményei szerint nemcsak az számít, hogy mennyi ideig ülünk egy nap székben vagy fotelban, hanem az is, hogy mit csinálunk közben – írja a hvg.hu a Studyfinds cikke alapján.

A kutatás során az ülés és a demencia közötti lehetséges kapcsolatot vizsgálták. Több mint 20 ezer, 35 és 64 év közötti ember vett részt a felmérésben, akiket egyebek mellett arról kérdeztek, hogy naponta mennyi időt töltenek ülve, közben meddig, milyen passzív tevékenységet végeznek, és mennyi időt töltenek az agy számára aktív cselekvésekkel.

Később azt is megvizsgálták az érintettek bevonásával, hogy hányuknál alakult ki demencia. A betegség 569 résztvevőnél jelentkezett. Az életkor, a nem, a testtömegindex, az iskolai végzettség, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, az étrend minősége és krónikus betegségek figyelembevételével a kutatás során kiderült, hogy

a szellemileg aktív üléssel töltött minden óra 4 százalékkal alacsonyabb demencia kockázattal járt együtt.

Egy külön modellben, amely minden más napi viselkedést állandóként vettek, ez a szám 11 százalékra nőtt.

A kutatók egy másik módszerrel azt is megnézték, milyen következményei vannak annak, ha a passzív ülést aktívra cserélik. Mint kiderült, egyórányi ilyen csere hét százalékkal csökkenti a demencia kockázatát. Egy olyan betegség esetében, mint például az Alzheimer-kór, a kanapén töltött idő kognitívan aktív tevékenységre való cseréje az egyik legkönnyebben elérhető viselkedésbeli változtatás, amelyet az emberek megtehetnek.

A megfigyelések során arra jutottak, hogy

a mentálisan aktív ülés és az alacsonyabb demencia kockázata közötti összefüggés az 50 és 64 év közöttieknél erősebb volt, mint a fiatalabbaknál.

A kutatók ezt azzal magyarázzák, hogy a tartós mentális aktivitás ellenálló képességet alakíthat ki az agyban, lehetővé téve számára, hogy a korai károsodásokat még a tünetek megjelenése előtt elnyelje. Elképzelhető, hogy a mentálisan aktív ülés mibenléte az életkorral változik. Az idősebb felnőttek hajlamosabbak olvasással, írással vagy kirakós játékok fejtésével tölteni ezt az időt, míg a fiatalabbak nagyobb valószínűséggel az íróasztaluknál ülve töltik ezeket az órákat.

A tanulmányban azt írják, az aktív ülés során az agy folyamatosan dolgozik, és ilyenkor javul a memória, erősödik a problémamegoldó képesség, nő a mentális rugalmasság. Ezek pedig segíthetnek megőrizni az agy egészségét, sőt akár lassíthatják az öregedéssel járó hanyatlást is.

A kutatás ugyanakkor nem tartalmazott arra vonatkozó adatokat, hogy miként változott a napi ülési idő a résztvevőknél. Ennek ellenére a tanulmány mérete kiemelkedő, hiszen több mint 20 ezer résztvevőt követett nyomon közel két évtizeden át.

Az emberiség újból a Hold kapujában: itt a menetrend az Artemis küldetése után

Hazatért a Földre az Artemis–2 legénysége, miután tíznapos űrutazásukon megkerülték a Holdat, öt évtized után először járt ember égi kísérőnknél. 2028-ban jöhet az „emberes" holdraszállás, a 2030-as években pedig az állandó Hold-bázis. A küldetés jelentőségéről Szabó Olivér Nortont, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza beszélt az InfoRádióban.
Noha a végleges parlamenti névsorra még legalább szombatig várni kell – a jogerősre még tovább –, de abból fakadóan, hogy a Fidesz-KDNP képviselői mezőnye 135-ről várhatóan 55-re csökken, a távozó kormány pártjainak soraiból „korszakos" politikusok hiányoznak majd, hacsak nem lesznek a javukra tömeges visszalépések. A Tisza Párt részéről viszont valamennyi ismerős név parlamenti mandátumhoz juthat, akár az EP-ből vagy a Fővárosi Közgyűlésből is.
 

2026.04.14. kedd, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagált az OTP, a 4iG, a Mol

Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagált az OTP, a 4iG, a Mol

A Tisza Párt győzelmével ért véget a vasárnapi országgyűlési választás Magyarországon, ennek hatására pedig máris nagyobb erősödésben van a forint a vezető, illetve a régiós devizákkal szemben is. Az eseményeket követően azonban nem csak a devizapiacon, de a magyar tőzsdén is nagy mozgásokat láttunk: a BUX történelmi csúcsra ugrott, csakúgy mint az OTP, a Mol, valamint a Richter részvénye is. Eközben viszont rendkívül erős eladói nyomás alá kerültek a NER-papírok: hatalmas mínuszban zárt többek között van a 4iG és az Opus is.

Döntöttek a pénztárcánkról: kiderült, mikor vezetnék be az eurót Magyarországon, de ennek komoly ára lesz

A vasárnapi választásokon győztes Tisza Pártnak rövid időn belül hiteles makrogazdasági és költségvetési tervet kell letennie az asztalra.

Vance accuses Iran of 'economic terrorism' in Strait of Hormuz as US blockade comes into effect

US vice-president says a lot of progress was made in talks at the weekend, adding: "The ball is in Iran's court".

2026. április 13. 21:30
