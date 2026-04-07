ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.32
usd:
329.55
bux:
126009.19
2026. április 7. kedd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Aerial view of Planet Earth with clouds, horizon and little bit of space, make feelings of being in heaven. Dramatic clouds and orange sunlight all over the planet. Cloudscape and stratosphere from above at 30000 feet.See more images like this in:
Nyitókép: AleksandarGeorgiev/Getty Images

Kiszámolták, meddig bírja még a Föld, ijesztő a válasz

Infostart

A Flinders Egyetem kutatóinak új tanulmánya szerint a Föld a jelenlegi fogyasztási szint mellett hosszú távon már nem képes fenntartani az emberiséget. Az optimális eltartóképesség határát ugyanis több mint háromszorosan meghaladja a Föld mai lélekszáma. Az elméleti maximumot a kutatók szerint 2060-as vagy 2070-es években érheti el a bolygó.

Corey Bradshaw és kutatócsoportja több mint kétszáz évnyi demográfiai adatot elemzett – írja a Portfolio a ScienceAlert alapján. Ökológiai növekedési modellek segítségével vizsgálták, hogyan alakult a bolygó eltartóképessége az emberiség szempontjából.

A tanulmány határozott különbséget tesz a maximális és az optimális eltartóképesség között.

  • A maximális eltartóképesség az az elméleti felső határ, amely éhínségek, járványok és háborúk árán még éppen fenntartható.
  • Az optimális eltartóképesség egy olyan fenntartható népességméretet jelent, amely elfogadható életszínvonalat biztosít.

Az eredmények szerint a Föld elméleti maximuma nagyjából 12 milliárd fő. Ezt a határt a jelenlegi trendek alapján a 2060-as vagy 2070-es években érheti el a népesség.

Az optimális szint a mai erőforrás-felhasználás mellett mindössze 2,5 milliárd ember. A jelenlegi 8,3 milliárdos lélekszám tehát több mint háromszorosa a fenntartható értéknek a kutatás szerint.

Ez a hatalmas szakadék magyarázhatja azokat a túlfogyasztási válságokat, amelyekkel az emberiség már most is szembesül. Az ENSZ idén januárban jelentette be, hogy a világ a „vízcsőd” állapotába került, miközben az állatpopulációk drámai ütemben zsugorodnak.

A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy az 1960-as évektől lassulni kezdett a népességnövekedés üteme. Ezt a jelenséget a szerzők „negatív demográfiai fázisnak” nevezik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a további népességnövekedés már nem jár együtt a növekedési ütem emelkedésével. Ez a folyamat egyértelműen arra utal a szakemberek szerint, hogy

a populáció egyre inkább megközelíti a környezet eltartóképességének határait.

A tanulmány arra is rámutat, hogy a fosszilis energiahordozók kiaknázása tette lehetővé az emberiség számára a természetes eltartóképesség átmeneti túllépését. Ez a folyamat az intenzív műtrágyagyártástól a nagyüzemi élelmiszer-termelésig számos területen megfigyelhető. Ez a stratégia azonban nemcsak fenntarthatatlan, hanem a klímaváltozás révén a meglévő ökoszisztémákat és természeti erőforrásokat is pusztítja. A szerzők szerint a globális hőmérsékleti anomáliákat, a növekvő ökológiai lábnyomot és az üvegházhatású gázok összkibocsátását sokkal inkább a növekvő népességszám magyarázza, mintsem az egy főre jutó fogyasztás emelkedése.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a beavatkozásra még van lehetőség, de a cselekvésre nyitva álló időablak egyre szűkül. A kisebb népesség és az alacsonyabb fogyasztás együttesen fenntarthatóbb jövőt biztosíthatna az emberiség és a bolygó számára egyaránt. Ehhez azonban a földhasználat, a vízgazdálkodás, az energiafelhasználás és a biodiverzitás-védelem gyökeres átalakítására van szükség.

Kezdőlap    Tudomány    Kiszámolták, meddig bírja még a Föld, ijesztő a válasz

fogyasztás

föld

ökológiai lábnyom

népesség

ökológia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 7. 06:46
Ezért veszedelmes a mentális egészségről a közösségi médiában tájékozódni
2026. április 7. 06:23
Mit keresett egy ősi maradvány a Semmelweis klinika CT-jében?
×
×