2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
ARÉNA - PODCASTOK
1935-ös felvételen Balaton egyik legrégebbi vitorlása.
Nyitókép: FORTEPAN / Turbéky Eszter

Magasról tesznek a vitorlás illemre: WC-nek használják a Balatont

Komoly ökológiai kockázatot jelent a Balaton számára a hajózási kultúra hiánya, ugyanis a vitorlázók egy része a tóba üríti a szennyvizet és az emberi fekáliát. Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója szerint a felelőtlen emberi magatartás és a klímaváltozás együttesen drasztikus változásokat idézhet elő a tó élővilágában.

A szakember rámutatott: a Balatonon az utóbbi években jelentősen nőtt a vitorlások és a kikötők száma. A nyári napokon tömegesen megjelenő hajókról közvetlenül a vízbe kerülő vizelet és széklet egyre nagyobb terhelést jelent, ami közvetlenül rontja a vízminőséget. Emellett a horgászok által bejuttatott hatalmas mennyiségű szerves etetőanyag is fokozza a tó tápanyagterhelését - olvasható az innoteka.hu-n.

A klímaváltozás hatására a Balaton vize az elmúlt húsz évben intenzíven melegedett és „sósodott”. Az ásványianyag-tartalom mára elérte a 650–700 milligramm/literes szintet, amivel a tó vize definíció szerint már brakkvíznek (félédes víznek) minősül. A befolyó vízmennyiség csökkenése és a párolgás növekedése miatt a vízmérleg negatívvá vált, így a víz frissülése lelassult.

A kutatóintézet vezetője hangsúlyozta, hogy a természetes ökoszisztémák, különösen a nádasok visszaszorulása védtelenné teszi a tavat. A part menti beépítések és a mesterséges kikötői öblök az inváziós fajok, például a bödöncsiga és a törpeharcsa elterjedésének kedveznek.

Vasas Gábor szerint a jövőben komoly kompromisszumokra lesz szükség: a fürdőzés, a horgászat és a hajózás igényei egyre gyakrabban ütköznek majd egymással, miközben az ivóvíz tisztítása is költségesebb eljárásokat igényelhet.

Kezdőlap    Tudomány    Magasról tesznek a vitorlás illemre: WC-nek használják a Balatont

balaton

víztisztaság

fekália

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben". A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

2026. április 5. 14:48
Robotikus eszközök segítik a gyerekeket a Pető András Karon a Semmelweis Egyetemen
2026. április 5. 10:06
Magyar űrorvos az ISS-en történt titokzatos egészségügyi vészhelyzetről
