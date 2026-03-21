2026. március 21. szombat Benedek
Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus biokémikus és egykori tanára Gallé László a Szegedi Tudományegyetem Ökológia Tanszékének tanára diákokkal a Szegedi Tudományegyetem biológia szakos hallgatóinak növényismereti óráján a Füvészkert üvegházában 2024. április 17-énFotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Elhunyt a szeretett szegedi tudós

Életének 84. évében, március 17-én elhunyt Gallé László Széchenyi-díjas ökológus, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Ökológiai Tanszékének alapítója és professzor emeritusa. A hazai ökológiai kutatás és oktatás meghatározó alakját hosszú betegség után érte a halál.

Gallé László 1942-ben született Szegeden, diplomáját a József Attila Tudományegyetemen szerezte biológia–kémia szakon. Pályafutása során a rovarökológia, azon belül is a hangyaközösségek szerkezetének és dinamikájának nemzetközileg elismert szakértőjévé vált. Kutatásai során nemcsak a hazai élőhelyek, hanem a mediterrán térség ökoszisztémáit is behatóan vizsgálta, jelentősen hozzájárulva a társas rovarok viselkedésének és ökológiai szerepének megértéséhez - írja az index.hu.

Tudományszervezői munkásságának kiemelkedő állomása volt 1990, amikor megalapította az egyetem Ökológiai Tanszékét, amelyet hosszú ideig vezetett. Az intézmény irányítása alatt a magyarországi ökológiai képzés egyik legfontosabb szellemi központjává fejlődött.

Oktatói elhivatottságát jellemzi, hogy generációk nőttek fel a keze alatt;

tanítványai között tisztelhette többek között Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológust is,

akivel az elmúlt években is tartotta a kapcsolatot. Munkásságát a szakma a legmagasabb szinten ismerte el: 2007-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki a magyar tudományos életben végzett áldozatos tevékenységéért.

Professor emeritusként nyugdíjazása után is aktív részese maradt a tudományos közéletnek, tanácsaival segítve a fiatal kutatók munkáját. Halálával a magyar biológus társadalom egy olyan tudóst veszített el, akinek hitvallása szerint a természet ismerete és védelme nem csupán szakma, hanem felelősségteljes életforma volt.

Orbán Viktor a CPAC budapesti rendezvényén: az európai demokrácia haldoklik

Megkezdődött az ötödik CPAC Hungary, amelyen olyan neves vendégek egész sora jelenik meg, mint Geert Wilders, a holland PVV elnöke, Mateusz Morawiecki, Lengyelország korábbi miniszterelnöke, Alice Weidel, a német AfD társelnöke, Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke vagy Javier Milei, Argentína elnöke. Donald Trump videóüzenete után a nyitóbeszédet Orbán Viktor magyar miniszterelnök tartotta.
 

Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok aznap harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt, valamint egy az Indiai-óceánon található amerikai-brit katonai bázist is, ami nagy meglepetést okozott. Amerika és Izrael válaszul szombat reggel megtámadta a natanzi urándúsító létesítményt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Drámai jóslat érkezett a Balatonról: óriási bajba kerülhetnek a hajósok és a fürdőzők

A Balaton vízszintje már most jóval az ideális alatt van, és a nyári párolgás tovább ronthat a helyzeten.

Iran fired missiles at UK-US base on Diego Garcia, BBC understands

It's understood the attack was unsuccessful and happened before the UK announced an expansion of US use of British bases.

