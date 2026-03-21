Elhunyt a szeretett szegedi tudós

Gallé László 1942-ben született Szegeden, diplomáját a József Attila Tudományegyetemen szerezte biológia–kémia szakon. Pályafutása során a rovarökológia, azon belül is a hangyaközösségek szerkezetének és dinamikájának nemzetközileg elismert szakértőjévé vált. Kutatásai során nemcsak a hazai élőhelyek, hanem a mediterrán térség ökoszisztémáit is behatóan vizsgálta, jelentősen hozzájárulva a társas rovarok viselkedésének és ökológiai szerepének megértéséhez - írja az index.hu.

Tudományszervezői munkásságának kiemelkedő állomása volt 1990, amikor megalapította az egyetem Ökológiai Tanszékét, amelyet hosszú ideig vezetett. Az intézmény irányítása alatt a magyarországi ökológiai képzés egyik legfontosabb szellemi központjává fejlődött.

Oktatói elhivatottságát jellemzi, hogy generációk nőttek fel a keze alatt;

tanítványai között tisztelhette többek között Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológust is,

akivel az elmúlt években is tartotta a kapcsolatot. Munkásságát a szakma a legmagasabb szinten ismerte el: 2007-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki a magyar tudományos életben végzett áldozatos tevékenységéért.

Professor emeritusként nyugdíjazása után is aktív részese maradt a tudományos közéletnek, tanácsaival segítve a fiatal kutatók munkáját. Halálával a magyar biológus társadalom egy olyan tudóst veszített el, akinek hitvallása szerint a természet ismerete és védelme nem csupán szakma, hanem felelősségteljes életforma volt.