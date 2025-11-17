ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.12
usd:
331.19
bux:
107362.16
2025. november 17. hétfő Gergő, Hortenzia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Karikó Katalin Széchenyi-díjas magyar biokémikus (képünkön) és Drew Weissman amerikai mikrobiológus kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat az mRNS-alapú vakcinák kifejlesztését megalapozó felfedezéseikért, jelentették be ezen a napon, 2023. október 2-án a stockholmi Karolinska Intézetben. A felvétel Karikó Katalinról a Semmelweis Budapest Award díj átadásán készült a Semmelweis Egyetem rektori épületében 2022. december 15-én.
Nyitókép: Balogh Zoltán

Karikó Katalin: harcolni kell a téves információk ellen

Infostart

A Nobel-díjas biokémikus a Szegedi Egyetemen tartott előadásában egyebek mellett az innováció fontosságára és a kudarctűrő képességre hívta fel a figyelmet.

Szegeden a Nobel-díj benne van a levegőben, ezekkel a szavakkal nyitotta meg a XIII. Innovációs Napot Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) rektora. A városban egy intellektuális hub alakult ki, a felsőoktatási intézmény már négy Nobel-díjas kutatót adott Magyarországnak – írja helyszíni beszámolójában az Exconomx.

Az SZTE az innováció területén fontos munkát végez, több nemzetközi rangsorban élen jár – hangoztatta Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára. Magyarországon már egy tucat egyetem tartozik a világ legjobb 5 százalékába, a felsőoktatásunk egy gyorsan fejlődő pályára lépett. Az SZTE pedig a hazai felsőoktatás egyik zászlóshajója.

Az államtitkár kiemelte, hogy 2024-ben 20 szabadalmat és 16 védjegybejelentést adott be az SZTE.

A Csongrád-Csanád vármegyei intézmény a gazdasági szféra szereplői számára is vonzó, hiszen tavaly a vállalati kutatás-fejlesztési programokból származó bevétele meghaladta a kétmilliárd forintot. Mire egy ötletből termék lesz, abból csupán 5-10 százalék az ötlet, az összes többi pedig valami más, az SZTE-n a doktorandusz hallgatók számára minden a rendelkezésükre áll – mondta Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke.

A sikeres innovációhoz, a legfontosabb emberi tulajdonság a kudarctűrő képesség, ezt Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikus is megerősítette a konferencián. A kutató előadásában elmondta, hogy harcolni kell a téves információk ellen, és ismeretterjesztéssel kell segíteni társadalmat. Karikó Katalin ma azt tapasztalja, hogy

a kevés tudással rendelkezők tudják megmondani leginkább a „tutit”.

A mRNS terápia mérföldköveit bemutatva Karikó Katalin kiemelte, hogy a módszert

  • 1961-ben fedezték fel;
  • 1984-ben történt meg a mRNS szintézise kémcsőben;
  • 2000-ben indult a klinikai tesztelése;
  • 2021-ben a mRNS alkalmazása a klinikai vizsgálatokban.

Karikó Katalin 2005-ben Drew Weissmannal együtt dolgozta ki a módosított nukleozidokat tartalmazó mRNS eljárást, amely lehetővé tette az mRNS alkalmazását anélkül, hogy túlzott immunreakciót váltana ki. Ez a technológia alapozta meg az mRNS-alapú vakcinák fejlesztését, például

a COVID-19 elleni vakcina gyors előállítását, mely biztonságos, mivel nem tartalmazza a vírus teljes génállományát.

Karikó Katalin fejlesztése forradalmi áttörést jelentett nemcsak a vírusellenes vakcinák, hanem más betegségek terápiájában is, például rák és enzimdefektusok kezelése terén. Karikó Katalint 2023-ban Nobel-díjjal tüntették ki a felfedezéseiért.

Beszélt arról is előadásában, hogy pályája során sokszor ütközött akadályokba, a kutatásokhoz nagyon nehéz forrást, anyagi támogatást szerezni. A kutatás folyamatával kapcsolatban pedig elmondta, hogy fontos volt számára, hogy olyan csapatban dolgozzon, ahol respektálni tudta munkatársai tudását. Kitért arra is, hogy egy technológia szabadalmaztatása is nagyon sok pénzbe kerül, de statisztikai adatok szerint az európai egyetemi szabadalmak 82 százaléka nincs hasznosítva.

A kutatómunkája során folyamatosan nyomon követte a biotechnológiai tudományos élet fejleményeit, és megpróbált tanulni mások hibáiból is. A klinikai kutatásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a termék ára körülbelül annyi lesz, amennyibe a klinikai kutatása került. De azt hangsúlyozta, hogy a projekt sikeréhez akadémia és klinikai partnerek is kellenek. Példaként elmondta,

Amerikában egy kutatónak a klinikai kutatáshoz évi egymillió dollárra van szüksége.

Az Economx azon kérdésére, hogy mit gondol a mesterséges intelligenciáról (AI) Karikó Katalin egy történetet mesélt. Úgy fogalmazott, nem régen együtt vacsorázott Bill Gates, amerikai üzletemberrel. Aki azt mondta, korábban mindig, ha egészségügyi problémája volt, akkor elment egy szakemberhez, most pedig előtte megkérdezi a mesterséges intelligenciát. Karikó Katalin is tesz fel kérdéseket az AI-nak, de egyelőre rossz válaszokat kapott, úgy fogalmazott a ChatGPT még buta, sokat kell tanulnia.

Az az életút, amit Karikó Katalin bejárt, kivételes, reziliencia, kitartás kell hozzá, és persze szerencse is – mondta Fendler Judit, a SZTE kancellárja. Az innovációs napon kitért arra is, hogy hamarosan az SZTE is belevág egy egyedülálló projektbe. Elindul Csongrád-Csanád vármegyében egy pilot program, aminek a keretében lakossági szűrővizsgálatokat indítanak. Az egyik fókusz egy kis község Ruzsa lesz, a második egy járási székhely Szentes, a harmadik fókusza a programnak pedig egy szűrőbusz lesz. A pilot program körülbelül öt éven át gyűjti az adatokat és ezután elemzik a sikerességét. A kancellár kiemelte,

Magyarország egészségügyi mutatói jelentősen elmaradnak az OECD, az EU és a visegrádi országok átlagától.

Sürgős reformokra és megelőző intézkedésekre van szükség az egészségügyi helyzet javításához. Ehhez pedig egyik legfontosabb eszköz a szűrővizsgálatokon való részvétel növelése. A kancellár az elrettentő adatok között említette, hogy alkoholfogyasztásban, dohányzásban és az elhízottak arányában is sajnos messze az OECD átlag felett és az V4-es országok átlaga felett vagyunk.

Magyarországon az egyik legalacsonyabb az egészségben eltöltött életévek száma. Az elkerülhető, megelőzhető és kezelhető halálozásokban is elég rosszul állunk. Sokkal nagyobb hatást jelentene a lakosság egészségi állapotában, ha a szűrővizsgálatokra sokkal többen járnának. Példaként említette: hogy Magyarországon a mammográfiás szűréseken az 50–69 éves nők mindössze 30 százaléka vesz részt, míg az OECD-átlag 54 százalék, és egyes skandináv országokban ez az arány akár 80 százalék fölött is van.

Nem jobb a helyzet a méhnyakszűrésnél sem,

ennek esetében 26 százalékos a részvétel Magyarországon, szemben a 79 százalékos skandináv átlaggal. A vastagbélszűrés esetében a részvételi arány Magyarországon mindössze 3 százalék, míg Svédországban 79 százalékon áll. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az egészségi állapotot maximum 20 százalékban határozza meg az egészségügyi ellátórendszer, az egyén felelőssége ettől sokkal nagyobb.

Kezdőlap    Tudomány    Karikó Katalin: harcolni kell a téves információk ellen

szegedi tudományegyetem

karikó katalin

chatgpt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Marco Rossi korszakai a válogatott élén: mi romlott el 2023-ban?

Marco Rossi korszakai a válogatott élén: mi romlott el 2023-ban?

Marco Rossi 2018 nyarán érkezett a magyar szövetség felkérésére a kapitányi posztra, a vasárnapi volt a 82. mérkőzése a csapat élén. Azt, hogy egyben az utolsó is, azt talán csak ő és Csányi Sándor, az MLSZ elnöke tudja. Az ellenben biztos, hogy a mostani korszakhatár.
 

Hrutka János a magyar válogatottról és az elszalasztott esélyről: most nem fejeket kellene követelni

Szoboszlai Dominik üzent a világnak: fáj

Összeszedtük, miért nem sikerült továbbjutni a selejtező-csoportból

Ennek lehet örülni a vasárnapi magyar-ír után

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.18. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megint nyomás alatt a tőzsdék, esnek az európai indexek

Megint nyomás alatt a tőzsdék, esnek az európai indexek

Múlt héten a mesterségesintelligencia-részvények értékeltségével kapcsolatos aggodalmak közepette kissé meginogtak a tőzsdék és hétfő reggel is inkább negatív volt a hangulat az ázsiai részvénypiacokon. Európában kis mozgásokkal indult a nap, a DAX minimálisan emelkedett, bár ez nem tartot sokáig, gyorsan lefordultak az irányadó indexek. A BUX pénteki záróértéke körül mozog, de van néhány papír, amelyben nagyobb elmozdulás látszik, az Alteo például gyorsjelentés után esik. A héten jelent az Nvidia, amit kiemelt figyelemmel követhetnek a techrészvények árazása miatt aggódó befektetők, magyar szempontból pedig az MNB döntése is fontos lesz. November 26-i ingyenes rendezvényünkön szó lesz arról is, hogy hol a részvények helye a portfóliónkban. Részletek és jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Hallottál már ezekről a sorozatgyilkosokról? Kevesen tudják, de magyarok is vannak köztük

Kvíz: Hallottál már ezekről a sorozatgyilkosokról? Kevesen tudják, de magyarok is vannak köztük

Tudtad, hogy nem csak Amerikában, hanem Magyarországon is voltak, vannak brutális sorozatgyilkosok? Lássuk, mit tudsz ezekről a horrorfilmbe illő, közveszélyes személyekről!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bangladesh's ousted leader Sheikh Hasina sentenced to death

Bangladesh's ousted leader Sheikh Hasina sentenced to death

The former prime minister was tried by a special tribunal after 1,400 died during a crackdown on unrest in 2024.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 17. 15:10
Az év leggyorsabb hullócsillagai közelednek: itt lesz este és hajnalban látványos égi tűzijáték
2025. november 17. 07:20
Ránk mosolyog az erdő Oregonban
×
×
×
×