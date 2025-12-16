Robottal hatoltak be a nagy piramis felderítetlen részére, fantasztikus dolgot találtak

Bár a gízai nagy piramis a világ egyik legtöbbet kutatott építménye, még mindig számos titkot rejt a kutatók előtt. Nemrégiben egy alig öt kilogrammos robot hozott áttörést: olyan szűk járatokba jutott be, ahová ember vagy hagyományos eszköz eddig nem – írja a Times of India cikke nyomán a Promotions.

A kicsiny robot segítségével a kutatók új felvételeket készítettek a Királynő Kamrájához kapcsolódó rejtett alagutakról, amelyek eddig inkább találgatások tárgyai voltak, mintsem bizonyított tények. Az eszköz egy mindössze 20x20 centiméteres járatban haladva elért egy korábban ismeretlen, elzárt teret.

A meglepetést viszont nem a kamra, hanem az ott talált festések okozták.

A színes nyomok közvetlenül a kőfelületen láthatók, és arra utalnak, hogy ezek a szűk terek nem pusztán technikai célokat szolgáltak. A kutatók szerint elképzelhető, hogy az építők rituális vagy szimbolikus jelentőséget tulajdonítottak ezeknek a járatoknak, amelyek az ókori egyiptomi hitvilág eddig kevéssé ismert rétegeibe engedhetnek betekintést.

A felfedezés átírhatja a piramis funkciójáról alkotott elképzeléseket, ugyanis a keskeny járatokat eddig szellőzőknek tartották, a felfedezés azonban ennél jóval összetettebb képre utal. A szakértők szerint a járatok kozmológiai vagy vallási jelentéssel is bírhattak, összhangban az egyiptomi túlvilághittel.

A kutatást jelenleg biztonsági okok hátráltatják, azonban a szakértők biztosak benne, hogy az új felvételek hosszú időre ellátják gondolkodni valóval a tudományos közösséget.