Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikus, miután átvette a Bécsi Orvosi Egyetem Semmelweis-érmét a Bécsi Általános Kórház és Egyetemi Oktató Kórház előadótermében, ahol az egyetem díszdoktori címével is kitüntették Karikó Katalint 2025. május 19-én.
Nyitókép: MTI/Filep István

Amerika legnagyobb innovátorai között: Karikó Katalin felkerült a Forbes listájára

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A magazin 250 olyan feltalálót és üzleti vezetőt mutat be, akik átformálták a különböző iparágakat, illetve leginkább megtestesítik a kreatív szellemet.

A Forbes magazin az Amerikai Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulója alkalmából összeállított egy 250 fős listát, amelyre olyan innovátorok, feltalálók, üzletemberek kerülhettek fel, akik az indoklás szerint „leginkább megtestesítik a kreatív szellemet”. A 24.hu összefoglalója szerint

a 250 prominens személy közé bekerült Karikó Katalin is, akit a 169. helyre tettek a listán.

Az évtizedek óta az Egyesült Államokban élő magyar tudós és Drew Weissman 2023-ban kapta meg a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat a nukleozidmódosításokkal kapcsolatos felfedezéseikért, amelyek lehetővé tették a hatékony mRNS-vakcinák kifejlesztését a Covid–19 ellen.

A Forbes listájának első helyére Elon Musk, a Tesla, a SpaceX és a Neuralink tulajdonosa került.

A második helyezett Jeff Bezos, az Amazon alapítója lett, míg a harmadik helyet Bill Gates, a Microsoft társalapítója szerezte meg.

Az első tíz helyezett közé került még George Lucas filmrendező, Jensen Huang, az Nvidia alapító-vezérigazgatója, Sam Altman, az Open AI vezére, Phil Knight, a Nike társalapítója, Martine Rothblatt, a SiriusXM megalkotója, Ted Turner médiamágnás és Vinod Khosla, a Sun Microsystems társalapítója.

