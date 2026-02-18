Amerika legnagyobb innovátorai között: Karikó Katalin felkerült a Forbes listájára

A Forbes magazin az Amerikai Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulója alkalmából összeállított egy 250 fős listát, amelyre olyan innovátorok, feltalálók, üzletemberek kerülhettek fel, akik az indoklás szerint „leginkább megtestesítik a kreatív szellemet”. A 24.hu összefoglalója szerint

a 250 prominens személy közé bekerült Karikó Katalin is, akit a 169. helyre tettek a listán.

Az évtizedek óta az Egyesült Államokban élő magyar tudós és Drew Weissman 2023-ban kapta meg a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat a nukleozidmódosításokkal kapcsolatos felfedezéseikért, amelyek lehetővé tették a hatékony mRNS-vakcinák kifejlesztését a Covid–19 ellen.

A Forbes listájának első helyére Elon Musk, a Tesla, a SpaceX és a Neuralink tulajdonosa került.

A második helyezett Jeff Bezos, az Amazon alapítója lett, míg a harmadik helyet Bill Gates, a Microsoft társalapítója szerezte meg.

Az első tíz helyezett közé került még George Lucas filmrendező, Jensen Huang, az Nvidia alapító-vezérigazgatója, Sam Altman, az Open AI vezére, Phil Knight, a Nike társalapítója, Martine Rothblatt, a SiriusXM megalkotója, Ted Turner médiamágnás és Vinod Khosla, a Sun Microsystems társalapítója.