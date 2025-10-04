ARÉNA - PODCASTOK
laboratórium, kutatás, kutató,
Nyitókép: Unsplash

Brutális fegyverzettel rendelkező baktériumra bukkantak egy fővárosi aluljáróban

Infostart

Magyar kutatók egy világszerte előforduló, egyes kórházi fertőzésekért is felelős, veszélyes kórokozó, multirezisztens Pseudomonas aeruginosa klónt azonosítottak egy fővárosi aluljáró vízgyűjtő csatornájában.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Genetikai és Biotechnológiai Intézetének kutatói egy forgalmas budapesti metró aluljáró vízelvezető csatornájából izoláltak egy globálisan előforduló multirezisztens Pseudomonas aeruginosa klónt. A Pseudomonas nemzetségbe tartozó baktériumok világszerte megtalálhatók a talajban, a természetes és szennyvizekben, valamint más nedves élőhelyeken. Az egyik legfontosabb úgynevezett opportunista kórokozó fajuk a Pseudomonas aeruginosa, amely a kórházi körülmények között előforduló fertőzések egyik előidézője. Számos antibiotikummal szemben ellenálló, a felületeken, például sebeken nyálkás réteget (biofilmet) képez, ami jelentősen csökkenti a fertőtlenítőszerek, gyógyszerek hatékonyságát.

A 2023 októberében begyűjtött mintából származó baktériumtörzs valós időben tanulmányozhatóvá vált, a pontos azonosításhoz és a vizsgálathoz teljes genom-szekvenálást végeztek. Megállapították, hogy a baktérium több, korábban már leírt, szerzett antibiotikum-rezisztencia gént hordoz, amelyek együttesen több antibiotikum típussal szembeni multirezisztenciát eredményeztek. Ráadásul olyan virulenciafaktorokat hordoz, melyek hozzájárulhatnak a fertőzőképességéhez.

A kutatás rámutat arra, hogy magas kockázatú baktériumok nemcsak a klinikai, hanem urbanizált környezetben is lehetnek, ahol pl. az aluljárók, a nedves környezetek lehetővé teszik a kórokozó terjedését, s ezzel potenciálisan veszélyt jelenthetnek a legyengült immunrendszerű egyének számára – derül ki a HUN-REN oldalán megjelent közleményből.

A MATE-GBI kutatócsoportjának tervei között szerepel, hogy multirezisztens baktériumok jelenlétét keressék és azonosítsák mind a természetben, mind az emberi beavatkozásokkal érintett környezetben. Ilyen baktériumtörzsek előfordulásának azonosítása, rezisztenciájuk elemzése, a lehetséges terjedési-mechanizmusok vizsgálata hozzájárulhat a vonatkozó közegészségügyi kockázatok csökkentéséhez.

baktérium

rezisztencia

multirezisztens

hun-ren

24 ÓRA
