Brutális fegyverzettel rendelkező baktériumra bukkantak egy fővárosi aluljáróban

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Genetikai és Biotechnológiai Intézetének kutatói egy forgalmas budapesti metró aluljáró vízelvezető csatornájából izoláltak egy globálisan előforduló multirezisztens Pseudomonas aeruginosa klónt. A Pseudomonas nemzetségbe tartozó baktériumok világszerte megtalálhatók a talajban, a természetes és szennyvizekben, valamint más nedves élőhelyeken. Az egyik legfontosabb úgynevezett opportunista kórokozó fajuk a Pseudomonas aeruginosa, amely a kórházi körülmények között előforduló fertőzések egyik előidézője. Számos antibiotikummal szemben ellenálló, a felületeken, például sebeken nyálkás réteget (biofilmet) képez, ami jelentősen csökkenti a fertőtlenítőszerek, gyógyszerek hatékonyságát.

A 2023 októberében begyűjtött mintából származó baktériumtörzs valós időben tanulmányozhatóvá vált, a pontos azonosításhoz és a vizsgálathoz teljes genom-szekvenálást végeztek. Megállapították, hogy a baktérium több, korábban már leírt, szerzett antibiotikum-rezisztencia gént hordoz, amelyek együttesen több antibiotikum típussal szembeni multirezisztenciát eredményeztek. Ráadásul olyan virulenciafaktorokat hordoz, melyek hozzájárulhatnak a fertőzőképességéhez.

A kutatás rámutat arra, hogy magas kockázatú baktériumok nemcsak a klinikai, hanem urbanizált környezetben is lehetnek, ahol pl. az aluljárók, a nedves környezetek lehetővé teszik a kórokozó terjedését, s ezzel potenciálisan veszélyt jelenthetnek a legyengült immunrendszerű egyének számára – derül ki a HUN-REN oldalán megjelent közleményből.

A MATE-GBI kutatócsoportjának tervei között szerepel, hogy multirezisztens baktériumok jelenlétét keressék és azonosítsák mind a természetben, mind az emberi beavatkozásokkal érintett környezetben. Ilyen baktériumtörzsek előfordulásának azonosítása, rezisztenciájuk elemzése, a lehetséges terjedési-mechanizmusok vizsgálata hozzájárulhat a vonatkozó közegészségügyi kockázatok csökkentéséhez.