2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
WASHINGTON, DC - DECEMBER 14: (L-R) Artemis II Commander Reid Wiseman, Pilot Victor Glover, Mission Specialist Christina Koch and Mission Specialist Jeremy Hansen talk to reporters outside the West Wing after meeting with President Joe Biden at the White House on December 14, 2023 in Washington, DC. The Artemis II mission is scheduled to launch for the moon in November of 2024. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
Nyitókép: Chip Somodevilla/Getty Images

Íme, a következő négy űrhajós, akiket a Holdra küldenek

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A jelenlegi állás szerint legkorábban 2026. február 5-én, legkésőbb április végén veheti kezdetét az Artemis–2 küldetés, melynek keretében még nem lesz leszállás, csak Hold körüli pályára állás.

A NASA kedden jelentette be, hogy legkorábban 2026. február 5-én indulhat az Artemis–2 küldetés, amely az első emberes holdmisszió lesz 1972 óta. A négyfős legénység a tervek szerint tíz napot tölt majd a világűrben az Orion űrkapszula fedélzetén, és útjuk során megkerülik a Holdat is. Ennek a missziónak a tervei között még nem szerepel a leszállás, csak a Hold körüli pályára állás. Ha a küldetés sikeres lesz, az Artemis-program következő lépcsőfoka az Artemis–3 lesz, amely részeként két ember léphet a Hold felszínére.

A következő emberes holdra szállás legkorábban 2027 közepén valósulhat meg.

A 24.hu cikkében részletesen bemutatja azt a négy asztronautát, akik rész vesznek a 2026-os küldetésben. A parancsnok Reid Wiseman lesz, aki 1999-ben vadászpilótaként kezdett szolgálni az amerikai haditengerészetnél. Az iraki és az afganisztáni háborúban is részt vett különböző bevetésekben, majd 2004-től berepülő pilóta lett. A NASA űrhajósprogramjába pedig 2009-ben válogatták be. Eddigi egyetlen űrrepülése 2014-ben volt, amikor 165 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson.

Victor Glover pilótaként vesz részt a Artemis–2 programban. Ő több mérnöki diplomával is rendelkezik, és vadászpilótaként szintén részt vett az iraki háborúban. Később Reid Wisemanhez hasonlóan berepülő pilóta volt. A NASA űrhajósprogramjába 2013-ban válogatták be, első és eddigi egyetlen űrrepülése 2020 és 2021 között volt, amikor 168 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson. Glover a Crew–1 küldetés részeként jutott a világűrbe, amely a SpaceX Crew Dragon űrhajójának első üzemszerű repülése volt.

Szintén helyet kap jövőre az Orion fedélzetén Christina Koch, aki villamosmérnökként végezte egyetemi tanulmányait. Kezdetben a NASA-nál is ilyen minőségben tevékenykedett: több űrszonda műszerének a megalkotásában is számítottak a munkájára. Tudományos kutatások aktív szereplőjeként járt az Antarktiszon, Grönlandon és Alaszkában is. A NASA űrhajósprogramjába 2013-ban került be, 2019 és 2020 között volt már egy űrutazása, akkor 328 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson.

Ezzel megdöntötte a leghosszabb női űrrepülés rekordját. Missziója során hat űrsétát is végrehajtott, amelyek közül az egyik a világ első kizárólag női résztvevőjű űrsétája volt.

Christina Koch mellett Jeremy Hansen lesz az Artemis–2 misszió másik küldetésspecialistája. Ő az egyetlen a legénységből, aki nem tagja a NASA-nak. Hansen ugyanis nem amerikai, hanem kanadai állampolgár. Tizenkét évesen lett a kanadai légierő kadétja, 17 évesen pedig pilótajogosítványt szerzett. Egyetemi diplomáját 1999-ben űrtudományos területen szerezte, majd vadászpilótaként teljesített szolgálatot. A kanadai űrügynökség 2009-ben válogatta be űrhajós programjába. Jeremy Hansen még sosem járt a világűrben. Az Artemis–2 küldetés részeként ő lesz az első kanadai, aki megközelítheti a Holdat.

